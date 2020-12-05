У Кривому Розі з початку виборчої кампанії склали 21 протокол про адмінпорушення

“Усього органами поліції складено 21 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 8 кримінальних проваджень пов’язаних з порушенням виборчого процесу”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 6 грудня, у Кривому Розі відбудеться другий тур місцевих виборів — громадяни обиратимуть мера міста.

Як повідомляв УНН, чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з другого туру на місцевих виборах Криворізького міського голови за станом здоров’я.