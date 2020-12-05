В Кривом Роге с начала избирательной кампании составили 21 протокол об админнарушениях

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 21977 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 36828 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 54920 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 78754 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106366 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110764 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123695 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155838 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202105 просмотра

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В Кривом Роге с начала избирательной кампании составили 21 протокол об админнарушениях

В Кривом Роге с начала избирательной кампании составили 21 протокол об админнарушениях

Киев  •  УНН

 • 11458 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Кривом Роге с начала избирательной кампании в полицию поступило 282 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.

“Всего органами полиции составлен 21 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 8 уголовных производствах, связанных с нарушением избирательного процесса”, — говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 6 декабря, в Кривом Роге состоится второй тур местных выборов — граждане будут избирать мэра города.

Как сообщал УНН, действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура на местных выборах Криворожского городского головы по состоянию здоровья.

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