В Кривом Роге с начала избирательной кампании составили 21 протокол об админнарушениях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Кривом Роге с начала избирательной кампании в полицию поступило 282 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.
“Всего органами полиции составлен 21 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 8 уголовных производствах, связанных с нарушением избирательного процесса”, — говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 6 декабря, в Кривом Роге состоится второй тур местных выборов — граждане будут избирать мэра города.
Как сообщал УНН, действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура на местных выборах Криворожского городского головы по состоянию здоровья.