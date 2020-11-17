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Чинний мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів

Чинний мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру з другого туру на місцевих виборах Криворізького міського голови за станом здоров'я. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

"...Віддаючи всі сили рідному Кривому Рогу, я, на жаль, не ставав молодше... А здоров'я, на жаль, стало підводити... Усвідомлюючи найбільшу відповідальність перед кожним криворіжцем, я, на жаль, не зможу брати участь у другому турі виборів. Тепер до другого туру виходить Костянтин Павлов. Ми з ним працювали 10 років в одній команді. Я впевнений, що він найбільш порядний, принциповий і підготовлений кандидат для посади мера", - сказав Юрій Вілкул.

Додамо, йдеться про кандидата від "Опозиційної платформи За життя" Костянтина Павлова.

Нагадаємо, за даними ЦВК, 22 листопада 2020 року другий тур виборів мера відбудеться у Дніпропетровській (місто Дніпро і місто Кривий Ріг), Донецькій (місто Словʼянськ), Закарпатській (місто Ужгород), Київській (місто Бровари), Львівській (місто Дрогобич і місто Львів), Полтавській (місто Полтава) та Рівненській (місто Рівне) областях.

Довідка УНН: Вілкул Юрій Григорович народився 14 листопада 1949 року в місті Кривому Розі Дніпропетровської області. З листопада 2010 року до теперішнього часу Юрій Вілкул - Криворізький міський голова.

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