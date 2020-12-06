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В Кривом Роге сегодня состоится второй тур выборов мэра

В Кривом Роге сегодня состоится второй тур выборов мэра

Киев  •  УНН

 • 15011 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Кривом Роге сегодня состоится второй тур выборов мэра, в избирательный бюллетень включены два кандидата. Об этом со ссылкой на ЦИК Украины информирует УНН.

Для повторного голосования по выборам Криворожского городского головы в бюллетени включены:

— Константин Павлов (от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”);

— Дмитрий Шевчик (от партии “Слуга народа”).

В ЦИК напомнили, что по итогам голосования в Криворожской городской территориальной громаде на выборах городского головы 25 октября 2020 года наибольшее количество голосов избирателей получили Юрий Вилкул (от партии “Блок Вилкула “Украинская перспектива”) — 44,96% от числа избирателей, и Дмитрий Шевчик — 25,94%.

Однако Юрий Вилкул отказался от дальнейшего баллотирования, поэтому в избирательный бюллетень был включен Константин Павлов, который получил третий результат по количеству голосов избирателей — 9,15%.

Отмечается, что в повторном голосовании, которое состоится на 294 избирательных участках, в общем смогут принять участие более 484,8 тыс. избирателей. Результаты должны быть установлены не позднее 11 декабря 2020 года.

Как сообщал УНН, в Кривом Роге с начала избирательной кампании в полицию поступило 282 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

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