ЦВК: явка на 20 годину другого туру виборів мера Кривого Рогу становить 35,14%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Явка на другому турі виборів мера у Кривому Розі на 20:00 становить 35,14%. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦВК.
"За інформацією від ТВК, середня явка на виборах міського голови у Кривому Розі склала 35,14%", - повідомили у Центвиборчкомі.
У ЦВК додали, що для порівняння, 25 жовтня у Кривому Розі проголосувало 36,72%.
Зокрема, у Комісії додали, що результати голосування ТВК повинні встановити до 11 грудня включно.
Раніше у Громадянській мережі ОПОРА повідомляли, що явка на виборах у неділю, 6 грудня, станом на 20:00 становила 34,6%.
Як повідомляв УНН, під час місцевих виборів міського голови Кривого Рогу станом на вечір неділі до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.
Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі відбувся другий тур виборів міського голови, до виборчого бюлетеня було включено двох кандидатів: Костянтин Павлов (від партії “Опозиційна платформа — За життя”) та Дмитро Шевчик (від партії “Слуга народу”).