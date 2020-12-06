Явка виборців у Кривому Розі на 20 годину становила 34,6% - ОПОРА

“За даними Громадянської мережі ОПОРА, станом на 20:00 явка під час повторного голосування у Кривому Розі склала 34,6% (похибка — 1,40%)”, — йдеться у повідомленні.

Для порівняння явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей же час склала 23%, а 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах склала 29,23%.

Раніше УНН повідомляв, що під час місцевих виборів міського голови Кривого Рогу станом на вечір неділі до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі відбувся другий тур виборів міського голови, до виборчого бюлетеня включені два кандидати: Костянтин Павлов (від партії “Опозиційна платформа — За життя”) та Дмитро Шевчик (від партії “Слуга народу”).