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Явка виборців у Кривому Розі на 20 годину становила 34,6% - ОПОРА

Явка виборців у Кривому Розі на 20 годину становила 34,6% - ОПОРА

Київ • УНН

 • 10354 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Кривому Розі під час другого туру виборів мера явка виборців станом на 20:00 складає 34,6%.Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“За даними Громадянської мережі ОПОРА, станом на 20:00 явка під час повторного голосування у Кривому Розі склала 34,6% (похибка — 1,40%)”, — йдеться у повідомленні.

Для порівняння явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей же час склала 23%, а 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах склала 29,23%.

Раніше УНН повідомляв, що під час місцевих виборів міського голови Кривого Рогу станом на вечір неділі до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі відбувся другий тур виборів міського голови, до виборчого бюлетеня включені два кандидати: Костянтин Павлов (від партії “Опозиційна платформа — За життя”) та Дмитро Шевчик (від партії “Слуга народу”).

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