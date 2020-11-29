Нагадаємо, що 29 листопада проходить повторне голосування на виборах Чернівецького міського голови. У другому турі за місце очільника Чернівців змагаються кандидати Роман Клічук (“Єдина альтернатива”) та Віталій Михайлішин (“Команда Михайлішина”).
Явка виборців у Чернівцях на 20 годину становила 23% - ОПОРА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Явка на другому турі виборів мера у Чернівцях на 20 годину 29 листопада сягнула лише 23%. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
“Явка виборців у Чернівцях станом на 20:00 склала 23% (похибка — 2,17%). Явка по Україні 25 жовтня на цю годину склала 35,94% (похибка — 1,14%)”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось раніше, явка виборців у Чернівцях станом на 16:00 склала 17,54% (похибка — 1,73%).