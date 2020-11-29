Напомним, что 29 ноября проходит повторное голосование на выборах Черновицкого городского головы. Во втором туре за место главы Черновцов соревнуются кандидаты Роман Кличук (“Единственная альтернатива”) и Виталий Михайлишин (“Команда Михайлишина”).
Явка избирателей в Черновцах на 20 часов составила 23% - ОПОРА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Явка во втором туре выборов мэра в Черновцах на 20 часов 29 ноября достигла лишь 23%. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
“Явка избирателей в Черновцах по состоянию на 20:00 составила 23% (погрешность — 2,17%). Явка по Украине 25 октября на этот час составила 35,94% (погрешность — 1,14%)”, — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, явка избирателей в Черновцах по состоянию на 16:00 составила 17,54% (погрешность — 1,73%).