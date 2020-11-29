Явка виборців у Чернівцях на 16 годину становила 17,54% - ОПОРА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Явка на другому турі виборів мера у Чернівцях на 16 годину 29 листопада сягнула лише 17,54%. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
"Явка виборців у Чернівцях станом на 16:00 склала 17,54% (похибка – 1,73%). Явка по Україні 25 жовтня на цей час склала 27% (похибка – 0,84%)", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось раніше, явка виборців у Чернівцях станом на 12:00 становила 6,5% (похибка 0,75%).
Нагадаємо, що 29 листопада проходить повторне голосування на виборах Чернівецького міського голови. У другому турі за місце очільника Чернівців змагаються кандидати Роман Клічук (“Єдина альтернатива”) та Віталій Михайлішин (“Команда Михайлішина”).