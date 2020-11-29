Явка избирателей в Черновцах на 16 часов составила 17,54% - ОПОРА

"Явка избирателей в Черновцах по состоянию на 16:00 составила 17,54% (погрешность - 1,73%). Явка по Украине 25 октября на это время составила 27% (погрешность - 0,84%)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, явка избирателей в Черновцах по состоянию на 12:00 составила 6,5% (погрешность 0,75%).

Напомним, что 29 ноября проходит повторное голосование на выборах Черновицкого городского головы. Во втором туре за место главы Черновцов соревнуются кандидаты Роман Кличук ("Единственная альтернатива") и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина").