Вибори мера в Кривому Розі: поліцейські отримали 30 повідомленнь про порушення законодавства

"Станом на 20:00 до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. За результатами їх розгляду складено 2 адміністративні протоколи та відкрито 2 кримінальні провадження", - йдеться в повідомленні.

За іншими зареєстрованими матеріалами буде проведена всебічна перевірка та прийняті законні рішення.

Всі виборчі дільниці у Кривому Розі завершили свою роботу вчасно.

Наразі поліцейські продовжують здійснювати охорону на виборчих дільницях до повного підрахунку бюлетенів.

Нагадаємо, станом на 15:00 6 грудня до поліції Кривого Рогу надійшло 20 заяв та повідомлень, пов’язанних з порушеннями виборчого законодавства.