Вибори мера в Кривому Розі: до поліції надійшло вже 20 заяв та повідомлень про порушення

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Станом на 15:00 6 грудня до поліції Кривого Рогу надійшло 20 заяв та повідомлень, пов’язанних з порушеннями виборчого законодавства, повідомляє УНН із посиланням на відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області. 

"За фактом пошкодження бюлетеню правоохоронцями складено адміністративний протокол за ст. 212-23 КУпАП. За іншими фактами проводяться перевірки та приймають відповідні рішення", - зазначають поліцейські.

Так, 6 грудня до поліції надійшло повідомлення, про те що на одній із виборчих дільниць у Металургійному районі міста, чоловік отримавши бюлетень, порвав його.

Відносно правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол. Матеріали направлено до суду для розгляду.

294 виборчі дільниці в м. Кривий Ріг розпочали свою роботу о 8.00 без порушень. До несення служби з охорони публічної безпеки та порядку на виборчих дільницях приступили близько тисячі правоохоронців.

Голосування триватиме до 20:00.

Нагадаємо, за результатами повторного голосування Роман Клічук переміг у виборах міського голови у Чернівцях.

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