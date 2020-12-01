У ЦВК назвали переможця на виборах мера у Чернівцях

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. За результатами повторного голосування Роман Клічук переміг у виборах міського голови у Чернівцях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.

“Результати повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови. За даними ТВК, Клічук Роман обігнав опонента, отримавши 59,54 % голосів виборців (25529 голосів)”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 29 листопада у Чернівцях відбулося повторне голосування на виборах міського голови (другий тур), в якому чернівчани обирали між представником “Команди Михайлішина” Віталієм Михайлішиним та представником “Єдиної Альтернативи” Романом Клічуком.

Додамо, Роман Клічук багато років займається бізнесом. У 2006-2010 роках був депутатом Чернівецької обласної ради 5 скликання від партії “Батьківщина” та членом депутатської бюджетної комісії. З 2016 року був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу. У 2019 році став членом партії “Самопоміч” і балотувався до Верховної Ради України.

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