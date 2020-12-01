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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 31399 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 63644 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 86832 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107824 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111566 просмотра

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В ЦИК назвали победителя на выборах мэра в Черновцах

В ЦИК назвали победителя на выборах мэра в Черновцах

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. По результатам повторного голосования Роман Кличук победил в выборах городского головы в Черновцах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“Результаты повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы. По данным ТИК, Кличук Роман обогнал оппонента, получив 59,54% голосов избирателей (25 529 голосов)”, — сказано в сообщении.

Напомним, 29 ноября в Черновцах состоялось повторное голосование на выборах городского головы (второй тур), в котором черновчане выбирали между представителем “Команды Михайлишина” Виталием Михайлишиным и представителем “Единой Альтернативы” Романом Кличуком.

Добавим, Роман Кличук много лет занимается бизнесом. В 2006-2010 годах был депутатом Черновицкого областного совета 5 созыва от партии “Батькивщина” и членом депутатской бюджетной комиссии. С 2016 года был членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета, однако добровольно вышел из его состава. В 2019 году стал членом партии “Самопомощь” и баллотировался в Верховную Раду Украины.

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