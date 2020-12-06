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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 27722 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 46436 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 60368 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 74421 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109634 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112575 просмотра

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Выборы мэра в Кривом Роге: в полицию поступило уже 20 заявлений и сообщений о нарушениях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. По состоянию на 15:00 6 декабря в полицию Кривого Рога поступило 20 заявлений и сообщений связанные с нарушениями избирательного законодательства, сообщает УНН со ссылкой на отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"По факту повреждения бюллетеня правоохранителями составлен административный протокол по ст. 212-23 КУоАП. По другим фактам проводятся проверки и принимают соответствующие решения", - отмечают полицейские.

Так, 6 декабря в полицию поступило сообщение, о том, что на одном из избирательных участков в Металлургическом районе города, мужчина получив бюллетень, порвал его.

В отношении правонарушителя полицейские составили административный протокол. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

294 избирательных участка в г. Кривой Рог начали свою работу в 8.00 без нарушений. К несению службы по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках приступили около тысячи правоохранителей.

Голосование продлится до 20:00.

Напомним, по результатам повторного голосования Роман Кличук победил на выборах городского головы в Черновцах .

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