Вибори у Кривому Розі: пенсіонерка намагалась проголосувати з радянським паспортом

Раніше у ЦВК повідомили, що явка у другому турі виборів мера Кривого Рогу на 20:00 становила 35,14%.

Як повідомляв УНН, під час місцевих виборів міського голови Кривого Рогу станом на вечір неділі до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Нагадаємо, вчора у Кривому Розі відбувся другий тур виборів міського голови, до виборчого бюлетеня було включено двох кандидатів: Костянтин Павлов (від партії “Опозиційна платформа — За життя”) та Дмитро Шевчик (від партії “Слуга народу”).