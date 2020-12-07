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Вибори у Кривому Розі: пенсіонерка намагалась проголосувати з радянським паспортом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Кривому Розі літня жінка намагалася проголосувати за паспортом радянського зразка. Члени ДВК не видали їй бюлетень для голосування, а поліцейський роз’яснив причини відмови. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“Літня жінка прийшла голосувати на виборчу дільницю № 121674 (вул. Катеринівська, 11) з паспортом неіснуючого вже 29 років Радянського союзу. Вона сказала, що на всіх попередніх виборах голосували саме за цим паспортом”, — мовиться у повідомленні.

Раніше у ЦВК повідомили, що явка у другому турі виборів мера Кривого Рогу на 20:00 становила 35,14%.

Як повідомляв УНН, під час місцевих виборів міського голови Кривого Рогу станом на вечір неділі до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Нагадаємо, вчора у Кривому Розі відбувся другий тур виборів міського голови, до виборчого бюлетеня було включено двох кандидатів: Костянтин Павлов (від партії “Опозиційна платформа — За життя”) та Дмитро Шевчик (від партії “Слуга народу”).

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