Выборы в Кривом Роге: пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту

Ранее в ЦИК сообщили, что явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога на 20:00 составила 35,14%.

Как сообщал УНН, во время местных выборов городского головы Кривого Рога по состоянию на вечер воскресенья в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Напомним, вчера в Кривом Роге состоялся второй тур выборов мэра, в избирательный бюллетень были включены два кандидата: Константин Павлов (от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”) и Дмитрий Шевчик (от партии “Слуга народа”).