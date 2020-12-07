Кандидат від "Слуги Народу" програв на виборах мера у Кривому Розі – ОПОРА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. На виборах міського голови Кривого Рогу перемогу здобув кандидат від партії “Опозиційна платформа — За життя” Костянтин Павлов. За нього проголосувало понад 97,5 тисяч виборців (56,97%). Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА із посиланням на Криворізьку міську ТВК, передає УНН.

“Ввечері 7 грудня Криворізька міська ТВК встановила результати повторного голосування. За Костянтина Павлова проголосували 56,97% виборців. Згідно із підсумковим протоколом міської територіальної виборчої комісії за Костянтина Павлова („Опозиційна платформа — За життя“) проголосував 97 591 виборець. За Дмитра Шевчика („Слуга народу“) — 69 369 криворіжців, що складає 40,49%”, — йдеться у повідомленні.

У голосуванні взяли участь 171 299 виборців Кривого Рогу. 4339 бюлетенів було зіпсовано, повідомили в ОПОРА.

Зазначимо, що повідомлень щодо результатів виборів від Центальної виборчої комісії наразі нема.

У Кривому Розі, у неділю, відбувся другий тур виборів міського голови, до виборчого бюлетеня було включено двох кандидатів: Костянтин Павлов (від партії “Опозиційна платформа — За життя”) та Дмитро Шевчик (від партії “Слуга народу”).

Під вечір, коли виборчі дільниці були зачинені, у ЦВК повідомили, що кінцева явка становила 35,14%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори у Кривому Розі: пенсіонерка намагалась проголосувати з радянським паспортом

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