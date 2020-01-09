Канада требует допуска своих экспертов в Иран для расследования катастрофы украинского Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань и министр иностранных дел Исламской республики Иран Мохаммад Джавад Зариф провели телефонный звонок минувшей ночью в связи с катастрофой украинского лайнера Boeing, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.
“Они обменялись сочувствием жертвам катастрофы рейса 752 „Международных авиалиний Украины“ с обоих государств. Министр Шампань подчеркнул необходимость скорейшего предоставления канадским чиновникам доступа в Иран для оказания консульских услуг, помощи в идентификации погибших и участия в расследовании аварии”, — указано в сообщении
Франсуа-Филипп Шампань сказал, что у Канады и канадцев есть много вопросов, на которые нужно ответить.
Министр Шампань также осудил иранские ракетные удары, направленные на базы в Ираке, где расположены коалиционные силы, включая канадцев.
Стоит напомнить, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС), считают представители разведки США и Ирака. Об этом сообщил в четверг журнал Newsweek со ссылкой на три источника.
Совет национальной безопасности и обороны Украины среди других изучает версию поражения украинской Boeing ракетой ЗРК “Тор” российского производства. Также стало известно, что Джастин Трюдо заявил о готовности Канады помочь Украине в расследовании катастрофы Boeing.