Канада требует допуска своих экспертов в Иран для расследования катастрофы украинского Boeing

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110612 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113205 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124090 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104009 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107321 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107575 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131777 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130572 просмотра

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Канада требует допуска своих экспертов в Иран для расследования катастрофы украинского Boeing

Канада требует допуска своих экспертов в Иран для расследования катастрофы украинского Boeing

Киев  •  УНН

 • 13201 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань и министр иностранных дел Исламской республики Иран Мохаммад Джавад Зариф провели телефонный звонок минувшей ночью в связи с катастрофой украинского лайнера Boeing, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

“Они обменялись сочувствием жертвам катастрофы рейса 752 „Международных авиалиний Украины“ с обоих государств. Министр Шампань подчеркнул необходимость скорейшего предоставления канадским чиновникам доступа в Иран для оказания консульских услуг, помощи в идентификации погибших и участия в расследовании аварии”, — указано в сообщении

Франсуа-Филипп Шампань сказал, что у Канады и канадцев есть много вопросов, на которые нужно ответить.

Министр Шампань также осудил иранские ракетные удары, направленные на базы в Ираке, где расположены коалиционные силы, включая канадцев.

Стоит напомнить, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС), считают представители разведки США и Ирака. Об этом сообщил в четверг журнал Newsweek со ссылкой на три источника.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди других изучает версию поражения украинской Boeing ракетой ЗРК “Тор” российского производства. Также стало известно, что Джастин Трюдо заявил о готовности Канады помочь Украине в расследовании катастрофы Boeing.

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