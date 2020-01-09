Канада вимагає допуску своїх експертів в Іран для розслідування катастрофи українського Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань та міністр закордонних справ Ісламської республіки Іран Мохаммад Джавад Заріф провели телефонний дзвінок минулої ночі у зв’язку з катастрофою українського лайнера Boeing, пише УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Канади.
“Вони обмінялися співчуттям жертвам катастрофи рейсу 752 „Міжнародних авіаліній України“ з обох держав. Міністр Шампань підкреслив необхідність швидкого надання канадським чиновникам доступу до Ірану для надання консульських послуг, допомоги в ідентифікації загиблих та участі у розслідуванні аварії”, — вказано у повідомленні
Франсуа-Філіп Шампань сказав, що у Канади та канадців є багато питань, на які потрібно відповісти.
Міністр Шампань також засудив іранські ракетні удари, спрямовані на бази в Іраку, де розташовані коаліційні сили, включаючи канадців.
Варто нагадати, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС), вважають представники розвідки США і Іраку. Про це повідомив у четвер журнал Newsweek з посиланням на три джерела.
Рада національної безпеки і оборони України серед інших вивчає версію поразки українського Boeing ракетою ЗРК “Тор” російського виробництва. Також стало відомо, що Джастін Трюдо заявив про готовність Канади допомогти Україні у розслідуванні катастрофи Boeing.