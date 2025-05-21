Канада рассчитывает помочь Украине реформировать пенсионную систему - министр

Канада рассматривает возможность помочь Украине реформировать пенсионную систему, построив подобную канадской. А также намерена с партнерами поддержать программы по восстановлению в Украине после войны. Об этом заявил министр финансов Франсуа-Филипп Шампань, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Канада может многое предложить в восстановлении Украины, сказал новоназначенный министр правительства Марка Карни, добавив, что имел встречу с некоторыми крупными канадскими пенсионными фондами, такими как Fairfax и другими.

Мне выпала честь встретиться с Сергеем и рядом пенсионных фондов, а также с рядом очень важных инвесторов, чтобы составить понимание, как действовать. Мы думали о том, как мы могли бы в конечном итоге работать вместе, чтобы делиться передовым опытом в построении пенсионной системы в Украине — сказал он, выступая на пресс-конференции с министром финансов Украины Сергеем Марченко в начале встреч G7.

Ожидается, что поддержка Украины будет обсуждаться во время встречи финансовых лидеров G7 в Альберте.

Шампань добавил, что помощь, которую Канада оказывала Украине с начала войны 2022 года, продолжится.

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Канада является ротационным хозяином G7 в этом году и проведет серию встреч финансовых лидеров до четверга. Встреча является предвестником основной встречи лидеров в июне. Украина присутствует на встрече в качестве гостя.

Тот факт, что министр Марченко находится с нами здесь, в Канаде, в качестве специального гостя, является большим сигналом для мира о том, что мы стоим бок о бок с нашим украинским другом. Мы привлечем россию к ответственности, и мы все будем частью этой реконструкции для Украины - сказал Шампань.

На встрече G7, вероятно, также будут обсуждаться привлечение и мобилизация частных инвестиций для восстановления в Украине. Как ранее заявляли представители G7, это, по оценкам экспертов, потребует более 500 миллиардов долларов минимум в течение десятилетия.

Напомним

Премьер-министр Канады Марк Карни встретился с Владимиром Зеленским в Риме и подтвердил поддержку Украины. Он подчеркнул, что россия должна согласиться на мирные переговоры.