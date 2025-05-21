Канада розраховує допомогти Україні реформувати пенсійну систему - міністр
Київ • УНН
Канада планує допомогти Україні з розбудовою пенсійної системи та підтримати програми відновлення. Міністр фінансів Шампань провів зустрічі з інвесторами для обговорення співпраці.
Канада розглядає можливість допомогти Україні реформувати пенсійну систему, побудувавши подібну до канадської. А також має намір з партнерами підтримати програми з відновлення в Україні після війни. Про це заявив міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Канада може багато чого запропонувати у відновленні України, сказав новопризначений міністр уряду Марка Карні, додавши, що мав зустріч з деякими великими канадськими пенсійними фондами, такими як Fairfax та іншими.
Мені випала честь зустрітися з Сергієм та низкою пенсійних фондів, а також із низкою дуже важливих інвесторів, щоб скласти розуміння, як діяти. Ми думали про те, як ми могли б зрештою працювати разом, щоб ділитися передовим досвідом у побудові пенсійної системи в Україні
Очікується, що підтримка України обговорюватиметься під час зустрічі фінансових лідерів G7 а Альберті.
Шампань додав, що допомога, яку Канада надавала Україні з початку війни 2022 року, продовжиться.
Мерц обіцяє посилити тиск на москву: канцлер ФРН у Римі зазначив, що переговори рф і України "не виправдали" очікувань18.05.25, 12:51 • 54299 переглядiв
Канада є ротаційним господарем G7 цього року та проведе серію зустрічей фінансових лідерів до четверга. Зустріч є провісником основної зустрічі лідерів у червні. Україна присутня на зустрічі у якості гостя.
Той факт, що міністр Марченко перебуває з нами тут, у Канаді, як спеціальний гість, є великим сигналом для світу про те, що ми стоїмо пліч-о-пліч з нашим українським другом. Ми притягнемо росію до відповіді, і ми всі будемо частиною цієї реконструкції для України
На зустрічі G7, ймовірно, також обговорюватимуться залучення та мобілізація приватних інвестицій для відновлення в Україні. Як раніше заявляли представники G7, це, за оцінками експертів, вимагатиме понад 500 мільярдів доларів мінімум впродовж десятиліття.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з Володимиром Зеленським в Римі та підтвердив підтримку України. Він наголосив, що росія має погодитися на мирні переговори.