Канада розраховує допомогти Україні реформувати пенсійну систему - міністр

Канада розглядає можливість допомогти Україні реформувати пенсійну систему, побудувавши подібну до канадської. А також має намір з партнерами підтримати програми з відновлення в Україні після війни. Про це заявив міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

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Канада може багато чого запропонувати у відновленні України, сказав новопризначений міністр уряду Марка Карні, додавши, що мав зустріч з деякими великими канадськими пенсійними фондами, такими як Fairfax та іншими.

Мені випала честь зустрітися з Сергієм та низкою пенсійних фондів, а також із низкою дуже важливих інвесторів, щоб скласти розуміння, як діяти. Ми думали про те, як ми могли б зрештою працювати разом, щоб ділитися передовим досвідом у побудові пенсійної системи в Україні — сказав він, виступаючи на прес-конференції з міністром фінансів України Сергієм Марченком на початку зустрічей G7.

Очікується, що підтримка України обговорюватиметься під час зустрічі фінансових лідерів G7 а Альберті.

Шампань додав, що допомога, яку Канада надавала Україні з початку війни 2022 року, продовжиться.

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Канада є ротаційним господарем G7 цього року та проведе серію зустрічей фінансових лідерів до четверга. Зустріч є провісником основної зустрічі лідерів у червні. Україна присутня на зустрічі у якості гостя.

Той факт, що міністр Марченко перебуває з нами тут, у Канаді, як спеціальний гість, є великим сигналом для світу про те, що ми стоїмо пліч-о-пліч з нашим українським другом. Ми притягнемо росію до відповіді, і ми всі будемо частиною цієї реконструкції для України - сказав Шампань.

На зустрічі G7, ймовірно, також обговорюватимуться залучення та мобілізація приватних інвестицій для відновлення в Україні. Як раніше заявляли представники G7, це, за оцінками експертів, вимагатиме понад 500 мільярдів доларів мінімум впродовж десятиліття.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з Володимиром Зеленським в Римі та підтвердив підтримку України. Він наголосив, що росія має погодитися на мирні переговори.