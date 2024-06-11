Канада открыла рынок экспорта яичных продуктов для украинских производителей

Украинские производители яичных продуктов отныне смогут экспортировать продукцию в Канаду. Соответствующий ветеринарный сертификат согласован компетентными органами обеих стран. Об этом сообщает Госпродпотребслужба Украины, пишет УНН.

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Отмечается, что ведомство вместе с МИД продолжают совместную работу над поддержкой украинского экспорта и созданием новых возможностей для отечественного производителя, что чрезвычайно важно для экономики Украины военного времени.

Благодаря совместной работе отныне украинские производители яичных продуктов смогут экспортировать продукцию в Канаду. Соответствующий ветеринарный сертификат согласован компетентными органами обеих стран, - отмечают в Госпродпотребслужбе.

В Госпродпотребслужбе обращают внимание, что экспорт яичных продуктов в Канаду возможен только в случае сотрудничества с лицензированными импортерами в Канаде.

Новый рынок-экономическая стабильность для национального производителя, сохранение рабочих мест, особенно во времена войны, и усиление конкурентоспособности Украины на мировой торговой арене. Вместе с украинскими дипломатами продолжаем работу в этом направлении, - отметил Сергей Ткачук, председатель Госпродпотребслужбы.

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