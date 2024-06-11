Канада відкрила ринок експорту яєчних продуктів для українських виробників
Київ • УНН
Українські виробники яєчних продуктів відтепер зможуть експортувати свою продукцію до Канади.
Українські виробники яєчних продуктів відтепер зможуть експортувати продукцію до Канади. Відповідний ветеринарний сертифікат погоджений компетентними органами обох країн. Про це повідомляє Держпродспоживслужба України, пише УНН.
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Зазначається, що відомство разом з МЗС продовжують спільну роботу над підтримкою українського експорту та створенням нових можливостей для вітчизняного виробника, що надзвичайно важливо для економіки України воєнного часу.
Завдяки спільній роботі відтепер українські виробники яєчних продуктів зможуть експортувати продукцію до Канади. Відповідний ветеринарний сертифікат погоджений компетентними органами обох країн,
У Держпродспоживслужбі звертають увагу, що експорт яєчних продуктів до Канади можливий лише у разі співпраці з ліцензованими імпортерами у Канаді.
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