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Канада відкрила ринок експорту яєчних продуктів для українських виробників

Канада відкрила ринок експорту яєчних продуктів для українських виробників

Київ • УНН

 • 16031 перегляди

Українські виробники яєчних продуктів відтепер зможуть експортувати свою продукцію до Канади.

Українські виробники яєчних продуктів відтепер зможуть експортувати продукцію до Канади. Відповідний ветеринарний сертифікат погоджений компетентними органами обох країн. Про це повідомляє Держпродспоживслужба України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що відомство разом з МЗС продовжують спільну роботу над підтримкою українського експорту та створенням нових можливостей для вітчизняного виробника, що надзвичайно важливо для економіки України воєнного часу.

Завдяки спільній роботі відтепер українські виробники яєчних продуктів зможуть експортувати продукцію до Канади. Відповідний ветеринарний сертифікат погоджений компетентними органами обох країн,

- зауважують у Держпродспоживслужбі.

У Держпродспоживслужбі звертають увагу, що експорт яєчних продуктів до Канади можливий лише у разі співпраці з ліцензованими імпортерами у Канаді.

Новий ринок - економічна стабільність для національного виробника, збереження робочих місць, особливо в часи війни, та посилення конкурентоспроможності України на світовій торговельній арені. Разом з українськими дипломатами продовжуємо роботу в цьому напрямі,

- відзначив Сергій Ткачук, голова Держпродспоживслужби.

Україна та Польща провели перемовини щодо експорту українського цукру в ЄС10.06.24, 18:15 • 75848 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Економіка
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