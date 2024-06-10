Україна та Польща провели перемовини щодо експорту українського цукру в ЄС
Київ • УНН
Україна і Польща обговорили відновлення експорту українського цукру в ЄС після збору нового врожаю цукрових буряків у вересні, після тимчасової заборони України на безмитний експорт цукру в ЄС.
Виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький провів онлайн-зустріч з головою правління Національної продовольчої програми Польщі Мареком Загорським. Сторони обговорили питання експорту українського цукру до ЄС. Про це пише УНН з посиланням на Мінагро.
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Також до зустрічі доєднались представники асоціацій виробників цукру України та Польщі.
Висоцький зауважив, що український уряд ухвалив рішення про встановлення нульової квоти на експорт цукру до ЄС, яка запрацювала 1 червня, і діятиме до кінця 2024 року.
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Він пояснив, що таким Україна регулює експорт цукру, відповідно до угоди з ЄС про безмитну і безквотну торгівлю. Тарас Висоцький підкреслив, що наразі український цукор не експортується в жодну з країн Європейського Союзу.
Зі свого боку Марек Загорський привітав таке рішення Уряду України.
Тарас Висоцький та Марек Загорський домовилися провести наступну зустріч у вересні, коли вже буде зібрано новий врожай цукрових буряків, та обговорити подальшу співпрацю. Також вони погодилися з необхідністю контролювати і обмінюватися інформацією щодо торгівлі цукром між Україною та Польщею
Нагадаємо
З 5 червня запрацюють оновленні правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією з ЄС, що діятимуть рік. У зв'язку з цим Україна заборонить експорт цукру в ЄС до кінця 2023 року, оскільки квота в розмірі 262 тис. тонн вже вичерпана.