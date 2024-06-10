Україна та Польща провели перемовини щодо експорту українського цукру в ЄС

ukenru
10:47 • 23492 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 39854 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 44177 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 61043 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 75834 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114282 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137506 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139589 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246305 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171304 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
4 м/с
45 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 33622 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54495 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 37907 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 41091 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 29031 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246305 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 364621 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379575 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 294733 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367548 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 61885 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78381 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89628 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171610 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174184 перегляди
Актуальне
Україна та Польща провели перемовини щодо експорту українського цукру в ЄС

Україна та Польща провели перемовини щодо експорту українського цукру в ЄС

Київ • УНН

 • 75848 перегляди

Україна і Польща обговорили відновлення експорту українського цукру в ЄС після збору нового врожаю цукрових буряків у вересні, після тимчасової заборони України на безмитний експорт цукру в ЄС.

Виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький провів онлайн-зустріч з головою правління Національної продовольчої програми Польщі Мареком Загорським. Сторони обговорили питання експорту українського цукру до ЄС. Про це пише УНН з посиланням на Мінагро.

Деталі 

Також до зустрічі доєднались представники асоціацій виробників цукру України та Польщі.

Висоцький зауважив, що український уряд ухвалив рішення про встановлення нульової  квоти на експорт цукру до ЄС, яка запрацювала 1 червня, і діятиме до кінця 2024 року.

Україна в травні експортувала до ЄС рекордну кількість цукру04.06.24, 11:11 • 16922 перегляди

Він пояснив, що таким Україна регулює експорт цукру, відповідно до угоди з ЄС про безмитну і безквотну торгівлю. Тарас Висоцький підкреслив, що наразі український цукор не експортується в жодну з країн Європейського Союзу.

Зі свого боку Марек Загорський привітав таке рішення Уряду України.

Тарас Висоцький та Марек Загорський домовилися провести наступну зустріч у вересні, коли вже буде зібрано новий врожай цукрових буряків, та обговорити подальшу співпрацю. Також вони погодилися з необхідністю контролювати і обмінюватися інформацією щодо торгівлі цукром між Україною та Польщею

- резюмували в Мінагро. 

Нагадаємо

З 5 червня запрацюють оновленні правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією з ЄС, що діятимуть рік. У зв'язку з цим Україна заборонить експорт цукру в ЄС до кінця 2023 року, оскільки квота в розмірі 262 тис. тонн вже вичерпана.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаАгроновини
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМіністерство аграрної політики та продовольства України
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83