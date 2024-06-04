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Україна в травні експортувала до ЄС рекордну кількість цукру

Україна в травні експортувала до ЄС рекордну кількість цукру

Київ • УНН

 • 16922 перегляди

Україна встановила рекорд з експорту цукру в травні: 65% було експортовано в країни ЄС і 35% - в інші країни, що стало найвищим місячним показником експорту для країни.

65% українського цукру у травні експортували до країн ЄС, а 35% - до інших країн. Це рекордний місячний показник експорту для України. Про це повідомили у Національної асоціації цукровиків України, пише УНН.

30 травня уряд ввів обмеження на експорт українського цукру до ЄС, але тішить те, що наші виробники відновили шляхи не лише в Європу, а й на світовий ринок (до країн Середземномор'я, західної Африки)

- сказала т.в.о. голови правління Асоціації Яна Кавушевська.

Вона зазначила, що минулий сезон для цукрового буряку був непоганим. На її думку,  цукровий буряк залишиться в топ-3 культур за прибутковістю та може стати хорошою альтернативою зерновим.

Нагадаємо

В минулому році Україна експортувала 45 800 тонн меду та стала другою країною-експортером меду, що не входять до ЄС, після Китаю.

Україна заборонить експорт цукру до країн ЄС до кінця року: що відомо30.05.24, 16:53 • 31798 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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