Україна в травні експортувала до ЄС рекордну кількість цукру
Київ • УНН
Україна встановила рекорд з експорту цукру в травні: 65% було експортовано в країни ЄС і 35% - в інші країни, що стало найвищим місячним показником експорту для країни.
65% українського цукру у травні експортували до країн ЄС, а 35% - до інших країн. Це рекордний місячний показник експорту для України. Про це повідомили у Національної асоціації цукровиків України, пише УНН.
30 травня уряд ввів обмеження на експорт українського цукру до ЄС, але тішить те, що наші виробники відновили шляхи не лише в Європу, а й на світовий ринок (до країн Середземномор'я, західної Африки)
Вона зазначила, що минулий сезон для цукрового буряку був непоганим. На її думку, цукровий буряк залишиться в топ-3 культур за прибутковістю та може стати хорошою альтернативою зерновим.
Нагадаємо
В минулому році Україна експортувала 45 800 тонн меду та стала другою країною-експортером меду, що не входять до ЄС, після Китаю.
Україна заборонить експорт цукру до країн ЄС до кінця року: що відомо30.05.24, 16:53 • 31798 переглядiв