Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
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Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  51552 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  114973 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  117375 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
3 июня 2024, 06:00  •  108547 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара

Украина установила рекорд по экспорту сахара в мае: 65% было экспортировано в страны ЕС и 35% - в другие страны, что стало самым высоким месячным показателем экспорта для страны.

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Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара

НАТО представит пакет безопасности для Украины как" мост " к членству - СМИ

НАТО планирует предложить Украине пакет мер безопасности на своем предстоящем саммите, который послужит "мостом" к возможному членству, но не гарантирует немедленного вступления.

Война •   •  375 просмотра
НАТО представит пакет безопасности для Украины как" мост " к членству - СМИ

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Инициатор дела против бывшего министра Сольского "забыл" задекларировать дом в котором проживает.

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Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Микроавтобус с детьми перевернулся в Винницкой области по дороге с экскурсии: пострадали двое взрослых и 5 подростков

В Винницкой области микроавтобус, перевозивший 17 детей и 5 взрослых, перевернулся после возвращения с экскурсии, в результате чего пострадали 5 подростков и 2 взрослых, начато уголовное расследование.

Криминал и ЧП •   •  729 просмотра
Микроавтобус с детьми перевернулся в Винницкой области по дороге с экскурсии: пострадали двое взрослых и 5 подростков

В Курской и Белгородской областях ранены по меньшей мере 9 представителей силовых структур рф-СМИ

За последние 4 дня по меньшей мере 9 представителей российских военных сил получили ранения; 8 единиц техники Министерства обороны России были повреждены в Курской и Белгородской областях.

Война •   •  1077 просмотра
В Курской и Белгородской областях ранены по меньшей мере 9 представителей силовых структур рф-СМИ

В Минобороны заявили, что пока нет оснований для продления срока обновления военно-учетных данных

В Министерстве обороны заявили, что в настоящее время нет оснований для продления срока обновления военных удостоверений, поскольку каждый военнообязанный может обновить свои данные через приложение "Резерв+", но срок может быть продлен в случае возникновения форс-мажорной ситуации.

Общество •   •  1128 просмотра
В Минобороны заявили, что пока нет оснований для продления срока обновления военно-учетных данных

Ограничения на электричество действуют в течение суток, из-за непогоды есть обесточивания, на востоке энергетики попали под обстрел - Минэнерго

Из-за непогоды были обесточены 68 населенных пунктов, бригада энергетиков попала под обстрел в Донецкой области, а в течение дня в Украине действуют ограничения на подачу электроэнергии, при этом ожидается значительный, но меньше, чем накануне, импорт электроэнергии.

Общество •   •  1718 просмотра
Ограничения на электричество действуют в течение суток, из-за непогоды есть обесточивания, на востоке энергетики попали под обстрел - Минэнерго

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко продолжали торговать с компанией Black Sea Commodities Trading Limited даже после того, как в апреле 2021 года Украина ввела против нее санкции по подозрению в контрабанде.

Экономика •   •  16659 просмотра
Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

В Луганской области враг нанес 30 ударов по Невскому, более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий россияне заставят пройти военную выучку - ОВА

россияне нанесли 30 ударов по Невскому Луганской области, а более 2,5 тысячи подростков с оккупированных территорий принуждены проходить военную подготовку в рф.

Война •   •  3374 просмотра
В Луганской области враг нанес 30 ударов по Невскому, более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий россияне заставят пройти военную выучку - ОВА

Binance ограничит доступ к некоторым стейблкоинам для пользователей из ЕС

Начиная с 30 июня 2024 года, Binance ограничит доступ к нерегулируемым стейблкоинам для пользователей из Европейской экономической зоны в связи с новыми правилами MiCA, регулирующими стейблкоины в Европе.

Экономика •   •  3561 просмотра
Binance ограничит доступ к некоторым стейблкоинам для пользователей из ЕС