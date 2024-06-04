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Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара
Украина установила рекорд по экспорту сахара в мае: 65% было экспортировано в страны ЕС и 35% - в другие страны, что стало самым высоким месячным показателем экспорта для страны.
НАТО представит пакет безопасности для Украины как" мост " к членству - СМИ
НАТО планирует предложить Украине пакет мер безопасности на своем предстоящем саммите, который послужит "мостом" к возможному членству, но не гарантирует немедленного вступления.
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
Инициатор дела против бывшего министра Сольского "забыл" задекларировать дом в котором проживает.
Микроавтобус с детьми перевернулся в Винницкой области по дороге с экскурсии: пострадали двое взрослых и 5 подростков
В Винницкой области микроавтобус, перевозивший 17 детей и 5 взрослых, перевернулся после возвращения с экскурсии, в результате чего пострадали 5 подростков и 2 взрослых, начато уголовное расследование.
В Курской и Белгородской областях ранены по меньшей мере 9 представителей силовых структур рф-СМИ
За последние 4 дня по меньшей мере 9 представителей российских военных сил получили ранения; 8 единиц техники Министерства обороны России были повреждены в Курской и Белгородской областях.
В Минобороны заявили, что пока нет оснований для продления срока обновления военно-учетных данных
В Министерстве обороны заявили, что в настоящее время нет оснований для продления срока обновления военных удостоверений, поскольку каждый военнообязанный может обновить свои данные через приложение "Резерв+", но срок может быть продлен в случае возникновения форс-мажорной ситуации.
Ограничения на электричество действуют в течение суток, из-за непогоды есть обесточивания, на востоке энергетики попали под обстрел - Минэнерго
Из-за непогоды были обесточены 68 населенных пунктов, бригада энергетиков попала под обстрел в Донецкой области, а в течение дня в Украине действуют ограничения на подачу электроэнергии, при этом ожидается значительный, но меньше, чем накануне, импорт электроэнергии.
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко продолжали торговать с компанией Black Sea Commodities Trading Limited даже после того, как в апреле 2021 года Украина ввела против нее санкции по подозрению в контрабанде.
В Луганской области враг нанес 30 ударов по Невскому, более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий россияне заставят пройти военную выучку - ОВА
россияне нанесли 30 ударов по Невскому Луганской области, а более 2,5 тысячи подростков с оккупированных территорий принуждены проходить военную подготовку в рф.
Binance ограничит доступ к некоторым стейблкоинам для пользователей из ЕС
Начиная с 30 июня 2024 года, Binance ограничит доступ к нерегулируемым стейблкоинам для пользователей из Европейской экономической зоны в связи с новыми правилами MiCA, регулирующими стейблкоины в Европе.