Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара

65% украинского сахара в мае экспортировали в страны ЕС, а 35% - в другие страны. Это рекордный месячный показатель экспорта для Украины. Об этом сообщили в Национальной ассоциации сахаровиков Украины, пишет УНН.

30 мая правительство ввело ограничения на экспорт украинского сахара в ЕС, но радует то, что наши производители восстановили пути не только в Европу, но и на мировой рынок (в страны Средиземноморья, Западной Африки) - сказала врио председателя правления Ассоциации Яна Кавушевская.

Она отметила, что прошлый сезон для сахарной свеклы был неплохим. По ее мнению, сахарная свекла останется в топ-3 культур по доходности и может стать хорошей альтернативой зерновым.

Напомним

В прошлом году Украина экспортировала 45 800 тонн меда и стала второй страной-экспортером меда, не входящих в ЕС, после Китая.

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