Украина и Польша провели переговоры по экспорту украинского сахара в ЕС

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий провел онлайн-встречу с председателем правления национальной продовольственной программы Польши Мареком Загорским. Стороны обсудили вопрос экспорта украинского сахара в ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минагро.

Детали

Также к встрече присоединились представители ассоциаций производителей сахара Украины и Польши.

Высоцкий отметил, что украинское правительство приняло решение об установлении нулевой квоты на экспорт сахара в ЕС, которая заработала 1 июня, и будет действовать до конца 2024 года.

Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара

Он пояснил, что таким Украина регулирует экспорт сахара, в соответствии с соглашением с ЕС о беспошлинной и безквотной торговле. Тарас Высоцкий подчеркнул, что сейчас украинский сахар не экспортируется ни в одну из стран Европейского Союза.

Со своей стороны Марек Загорский приветствовал такое решение правительства Украины.

Тарас Высоцкий и Марек Загорский договорились провести следующую встречу в сентябре, когда уже будет собран новый урожай сахарной свеклы, и обсудить дальнейшее сотрудничество. Также они согласились с необходимостью контролировать и обмениваться информацией о торговле сахаром между Украиной и Польшей - резюмировали в Минагро.

Напомним

с 5 июня заработают обновленные правила беспошлинной и безквотной торговли агропродукцией с ЕС, которые будут действовать год. В связи с этим Украина запретит экспорт сахара в ЕС до конца 2023 года, поскольку квота в размере 262 тыс. тонн уже исчерпана.