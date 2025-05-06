Канада конфискует российский Ан-124 "Руслан" для передачи Украине - Стефанишина
Киев • УНН
Канада начала процесс конфискации самолета Ан-124 "Руслан", принадлежащего российской компании. После решения суда самолет может быть передан Украине.
Канада начала процесс конфискации транспортного самолета Ан-124 "Руслан", принадлежащего российской авиакомпании "волга-днепр", и уже находившегося под арестом этой страны. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, информирует УНН.
Детали
По ее словам, процедура конфискации проходит в рамках канадского закона о специальных экономических мерах и пока решение о конфискации должен принять Высший суд Онтарио.
Это еще один важный шаг на пути к справедливости и восстановлению мира в Украине. Подача иска о конфискации самолета в суд - общий результат кропотливой работы сотрудников Министерства юстиции, МИД в тесном сотрудничестве с нашими партнерами
Она напомнила, что в августе 2023 года ВАКС, установив основания применения санкции, удовлетворил иск Минюста о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов подсанкционной "волга-днепр". Минюстом было передано решение ВАКС канадским партнерам. А теперь генеральный прокурор Канады обратился в Высший суд Онтарио с ходатайством о конфискации российского самолета.
Убеждена, все действия ведут к одному: "Руслан" вскоре будет иметь новый дом - в Украине, где он будет служить на благо нашего государства. Благодарна Канаде за непоколебимую поддержку и решительные действия. Справедливость - это не просто слова, а конкретные шаги, которые мы сегодня видим. И это только начало", - резюмировала Стефанишина.
Напомним
Второй самолет "Мрия" готов на 70%. Об этом сообщил командир транспортных самолетов Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан" Дмитрий Антонов. По его словам, основные части самолета были построены еще 30 лет назад. Сейчас они в хорошем состоянии, поэтому осталось сделать только 30% работ.
Принадлежали минобороны беларуси и компаниям рф: Украина национализировала авиационные двигатели к самолетам АН "Руслан"05.09.23, 20:15 • 424924 просмотра