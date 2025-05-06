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Канада конфіскує російський Ан-124 "Руслан" для передачі Україні - Стефанішина

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Канада розпочала процес конфіскації літака Ан-124 "Руслан", що належить російській компанії. Після рішення суду літак може бути переданий Україні.

Канада конфіскує російський Ан-124 "Руслан" для передачі Україні - Стефанішина

Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124"Руслан", який належить російській авіакомпанії "волга-днепр", та вже перебував під арештом цієї країни. Про це повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, інформує УНН.

Деталі

За її словами, процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи і наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо.

Це ще один важливий крок на шляху до справедливості та відновлення миру в Україні. Подання позову про конфіскацію літака до суду - спільний результат кропіткої роботи співробітників Міністерства юстиції, МЗС в тісній співпраці з нашими партнерами

- зазначила Стефанішина.

Вона нагадала, що в серпні 2023 року ВАКС, встановивши підстави застосування санкції, задовольнив позов Мінюсту про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної "волга-днепр". Мінʼюстом було передано рішення ВАКС канадським партнерам. А тепер генеральний прокурор Канади звернувся до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака.

Переконана, всі дії ведуть до одного: "Руслан" незабаром матиме нову домівку - в Україні, де він служитиме на благо нашої держави. Вдячна Канаді за непохитну підтримку та рішучі дії. Справедливість - це не просто слова, а конкретні кроки, які ми сьогодні бачимо. І це лише початок", - резюмувала Стефанішина.

Нагадаємо

Другий літак "Мрія" готовий на 70%. Про це повідомив командир транспортних літаків Ан-225 "Мрія" і Ан-124 "Руслан" Дмитро Антонов. За його словами, основні частини літака були збудовані ще 30 років тому. Нині вони у гарному стані, тож лишилось зробити лише 30% робіт.

Належали міноборони білорусі та компаніям рф: Україна націоналізувала авіаційні двигуни до літаків АН "Руслан"05.09.23, 20:15 • 424924 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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Ольга Стефанишина
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