Израиль и Соединенные Штаты Америки продолжают готовиться к вероятному удару Ирана на Ближнем Востоке. На фоне того, что команда национальной безопасности США проинформировала президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, что время возможного нападения Ирана и "Хезболлы" на Израиль не определено, США пытаются деэскалировать ситуацию.

Пишет УНН со ссылкой на ORF и страницу вице-президента США на платформе Х.

Детали

"Президент Байден и я встретились с нашей командой национальной безопасности, чтобы обсудить развитие событий на Ближнем Востоке. Наша приверженность безопасности Израиля является непоколебимой. Готовясь поддержать оборону Израиля против Ирана и поддерживаемых им террористических группировок, мы также работаем над деэскалацией региональной напряженности и предотвращением дальнейших конфликтов. - сообщила Камала Харрис.

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Тем временем Байден и его команда безопасности оценили угрозы в ситуационном центре Белого дома. Команда национальной безопасности США проинформировала президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис о том, что время возможного нападения на Израиль со стороны Ирана и "Хезболлы" неопределенно. "Мы почти круглосуточно ведем интенсивные дипломатические дискуссии с очень простым посылом: все стороны должны воздерживаться от эскалации", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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