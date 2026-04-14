Каллас: Россия заинтересована в затяжной войне США с Ираном

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Глава дипломатии ЕС заявила об отходе России от международных правил и ее сотрудничестве с Ираном. Каллас призвала усилить экономическое давление на агрессора.

Каллас: Россия заинтересована в затяжной войне США с Ираном

россия совершает одно из самых ужасных нарушений международного права в истории Организации Объединенных Наций, вторгаясь в суверенную страну и отворачиваясь от своих обязательств как постоянный член Совета Безопасности ООН. Об этом во время ежегодного заседания Совбеза по сотрудничеству между ЕС и ООН заявила глава дипломатии блока Кая Каллас, сообщает УНН.

Подробности

По ее словам, события в Украине и на Ближнем Востоке демонстрируют отход от устоявшихся международных правил, включая принципы, закрепленные в Уставе ООН. При этом война на Ближнем Востоке вызвала огромную нестабильность, унесла слишком много жизней и больше не является "региональной".

россия также поддерживает Иран разведкой и беспилотниками. Продолжение войны выгодно россии из-за более высоких цен на энергоносители, истощения арсеналов ПВО и отвлечения внимания

- подчеркнула Каллас.

Она рассказала, что только что вернулась из визита в регион Персидского залива.

"Их дороги, аэропорты, отели, энергетическая инфраструктура и другая гражданская инфраструктура пострадали от тех же инструментов, которые сеют хаос в Украине", - отметила дипломат.

Напомним

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала к дальнейшему значительному усилению экономического давления на россию, чтобы способствовать прекращению войны в Украине.

