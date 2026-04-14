Каллас: Россия заинтересована в затяжной войне США с Ираном
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС заявила об отходе России от международных правил и ее сотрудничестве с Ираном. Каллас призвала усилить экономическое давление на агрессора.
россия совершает одно из самых ужасных нарушений международного права в истории Организации Объединенных Наций, вторгаясь в суверенную страну и отворачиваясь от своих обязательств как постоянный член Совета Безопасности ООН. Об этом во время ежегодного заседания Совбеза по сотрудничеству между ЕС и ООН заявила глава дипломатии блока Кая Каллас, сообщает УНН.
Подробности
По ее словам, события в Украине и на Ближнем Востоке демонстрируют отход от устоявшихся международных правил, включая принципы, закрепленные в Уставе ООН. При этом война на Ближнем Востоке вызвала огромную нестабильность, унесла слишком много жизней и больше не является "региональной".
россия также поддерживает Иран разведкой и беспилотниками. Продолжение войны выгодно россии из-за более высоких цен на энергоносители, истощения арсеналов ПВО и отвлечения внимания
Она рассказала, что только что вернулась из визита в регион Персидского залива.
"Их дороги, аэропорты, отели, энергетическая инфраструктура и другая гражданская инфраструктура пострадали от тех же инструментов, которые сеют хаос в Украине", - отметила дипломат.
Напомним
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала к дальнейшему значительному усилению экономического давления на россию, чтобы способствовать прекращению войны в Украине.
