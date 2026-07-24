Каллас предложит новые санкции против военно-промышленного комплекса рф после ударов по Украине
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС осудила атаки на Киев и другие регионы, назвав их целенаправленными против гражданских. Она предложит дополнительные ограничения против российского военно-промышленного комплекса.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас осудила атаки РФ по Украине и заявила, что в ответ предложит больше ограничений, "направленных против российского военно-промышленного комплекса". Об этом она сообщила в соцсети X, пишет УНН.
Детали
Как отметила Каллас, неизбирательные атаки России на Киев и другие регионы "приводят к жертвам среди гражданского населения целенаправленно, а не случайно".
Кроме того, по ее словам, удар по почетному консульству Латвии в Славянске "подчеркивает полное пренебрежение Москвой международным правом".
В ответ на сегодняшние удары мы вызовем посла России, и я предложу ввести дополнительные санкционные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса
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