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Какой радиационный фон и состояние воздуха в Киеве 10 июля: известные показатели

Киев • УНН

 • 70 просмотра

По состоянию на 08:00 10 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий, радиационный фон в норме. Однако из-за обстрелов возникли пожары, повлекшие смог и ощутимый запах гари, несмотря на низкие показатели загрязнения на станциях мониторинга.

Какой радиационный фон и состояние воздуха в Киеве 10 июля: известные показатели

По состоянию на 08:00 10 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон по всему городу в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, пишет УНН.

В Департаменте обращают внимание, что в результате обстрелов в столице возникли пожары, и над городом образовался смог.

- говорится в сообщении.

Ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга воздуха показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.д.) остается низким.

После взрывов запах дыма часто ощущается локально – неподалеку от места попаданий или там, куда его приносит ветер. Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем ощущает человек.

Если чувствуете запах дыма в своем районе, то специалисты советуют:

  • закрыть окна;
    • по возможности ограничить пребывание на улице;
      • пить больше воды;
        • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

          Правый берег

          На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха* – 27 (низкий уровень загрязненности).

          Содержание загрязняющих веществ составляет:

          • вещества в виде взвешенных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) – 30.4 мкг/м3 (предельно допустимая мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) – 25.2 мкг/м3);
            • диоксид азота – 19.2 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);
              • диоксид серы – 2.8 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);
                • оксид углерода – 275.8 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);
                  • озон – 54.4 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3);
                    • оксид азота – 4.4 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3).

                      Радиационный фон составляет 0.109 мкЗв/час.

                      На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха* – 63 (средний уровень загрязненности).

                      Содержание загрязняющих веществ составляет:

                      • вещества в виде взвешенных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) – 43.7 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3), в частности пыли фракции 2,5 мкм (ТЧ5) – 23.6 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) – 33.6 мкг/м3;
                        • диоксид азота – 26.2 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);
                          • диоксид серы – 5.7 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);
                            • оксид углерода – 275.3 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);
                              • озон – 203.3 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3);
                                • оксид азота – 6.8 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3).

                                  Радиационный фон составляет 0.111 мкЗв/час.

                                  На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха* – 41 (низкий уровень загрязненности).

                                  Содержание загрязняющих веществ составляет:

                                  • вещества в виде взвешенных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) – 40 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3), в частности пыли фракции 2,5 мкм (ТЧ5) – 18.8 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) – 29.3 мкг/м3;
                                    • диоксид азота – 27.6 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);
                                      • диоксид серы – 3.6 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);
                                        • оксид углерода – 248.7 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);
                                          • озон – 102.7 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3);
                                            • оксид азота – 4.2 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3).

                                              Радиационный фон составляет 0.115 мкЗв/час.

                                              На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха* – 28 (низкий уровень загрязненности).

                                              Содержание загрязняющих веществ составляет:

                                              • вещества в виде взвешенных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) – 61.6 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3), в частности пыли фракции 2,5 мкм (ТЧ5) – 45.3 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) – 55.8 мкг/м3;
                                                • диоксид азота – 44.6 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);
                                                  • диоксид серы – 28.7 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);
                                                    • оксид углерода – 435.5 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);
                                                      • озон – 40.4 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3);
                                                        • оксид азота – 10.4 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3).

                                                          Радиационный фон составляет 0.097 мкЗв/час.

                                                          На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха* – 30 (низкий уровень загрязненности).

                                                          Содержание загрязняющих веществ составляет:

                                                          • вещества в виде взвешенных твердых частиц, недифференцированных по составу мм(TSP) – 37.5 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3), в частности пыли фракции 2,5 мкм (ТЧ5) – 22.2 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) – 31.5 мкг/м3;
                                                            • диоксид азота – 18.5 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);
                                                              • диоксид серы – 8.3 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);
                                                                • оксид углерода – 268.4 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);
                                                                  • озон – 59.2 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3);
                                                                    • бензол – 0.1 мкг/м3 (ПДК – 1500 мкг/м3);
                                                                      • оксид азота – 5.4 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3).

                                                                        Радиационный фон составляет 0.111 мкЗв/час.

                                                                        Левый берег

                                                                        На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха* – 32 (низкий уровень загрязненности).

                                                                        Содержание загрязняющих веществ составляет:

                                                                        • вещества в виде взвешенных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) – 56.1 мкг/м3 (предельно допустимая мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) – 40.3 мкг/м3;
                                                                          • оксид углерода – 267.5 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3); серы – 1.1 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3); азота – 17.4 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);
                                                                            • оксид азота – 3.2 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3).

                                                                              Радиационный фон составляет 0.11 мкЗв/час.

                                                                              На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха* – 77 (высокий уровень загрязненности).

                                                                              Содержание загрязняющих веществ составляет:

                                                                              • вещества в виде взвешенных твердых частиц, недифференцированных по составу (TSP) – 47.5 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3), в частности пыли фракции 2,5 мкм (ТЧ5) – 24.1 мкг/м3, пыли фракции 10 мкм (ТЧ10) – 36.6 мкг/м3;
                                                                                • озон – 73.5 мкг/м3 (ПДК – 160 мкг/м3);
                                                                                  • оксид углерода – 258 мкг/м3 (ПДК – 5000 мкг/м3);
                                                                                    • диоксид серы – 10.6 мкг/м3 (ПДК – 500 мкг/м3);
                                                                                      • диоксид азота – 20.6 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);
                                                                                        • аммиак – 5 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3);
                                                                                          • сероводород – 3.6 мкг/м3 (ПДК – 8 мкг/м3);
                                                                                            • оксид азота – 4.5 мкг/м3 (ПДК – 400 мкг/м3).

                                                                                              Радиационный фон составляет 0.102 мкЗв/час.

                                                                                              Дополнение

                                                                                              * Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей: ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), О3 (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

                                                                                              ** – Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.

                                                                                              Напомним

                                                                                              10 июля в Киеве в результате вражеского обстрела погибли две женщины, 13 человек пострадали. На местах падения обломков работают 400 спасателей и 91 единица техники, привлечены пиротехнические расчеты.

                                                                                              Ольга Розгон

                                                                                              Ольга Розгон

                                                                                              ОбществоКиев
                                                                                              Киевская городская государственная администрация
                                                                                              Киев
                                                                                              Tesla
                                                                                              $
                                                                                              0
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                                                                                              0
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                                                                                              $
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