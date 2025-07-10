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Який радіаційний фон і стан повітря в Києві 10 липня: відомі показники

Київ • УНН

 • 269 перегляди

Станом на 08:00 10 липня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький, радіаційний фон у нормі. Проте через обстріли виникли пожежі, що спричинили смог та відчутний запах горілого, попри низькі показники забруднення на станціях моніторингу.

Який радіаційний фон і стан повітря в Києві 10 липня: відомі показники

Станом на 08:00 10 липня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, пише УНН.

У Департаменті звертають увагу, що внаслідок обстрілів у столиці виникли пожежі, і над містом утворився смог

- йдеться у повідомленні.

Відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу повітря показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким.

Після вибухів запах диму часто відчувається локально – неподалік місця влучань або там, куди його приносить вітер. Також вітер може піднімати шкідливі речовини над землею чи розсіювати їх, тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина.

Якщо відчуваєте запах диму у своєму районі, то фахівці радять:

  • зачинить вікна;
    • за можливості обмежити перебування на вулиці;
      • пити більше води;
        • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

          Правий берег

          На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 27 (низький рівень забрудненості).

          Вміст забруднювальних речовин складає:

          • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 30.4 мкг/м3 (гранично допустима мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 25.2 мкг/м3;
            • діоксид азоту – 19.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
              • діоксид сірки – 2.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
                • оксид вуглецю – 275.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
                  • озон – 54.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
                    • оксид азоту – 4.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

                      Радіаційний фон становить 0.109 мкЗв/год.

                      На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 63 (середній рівень забрудненості).

                      Вміст забруднювальних речовин складає:

                      • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 43.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 23.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 33.6 мкг/м3;
                        • діоксид азоту – 26.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
                          • діоксид сірки – 5.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
                            • оксид вуглецю – 275.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
                              • озон – 203.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
                                • оксид азоту – 6.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

                                  Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

                                  На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 41 (низький рівень забрудненості).

                                  Вміст забруднювальних речовин складає:

                                  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 40 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 18.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 29.3 мкг/м3;
                                    • діоксид азоту – 27.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
                                      • діоксид сірки – 3.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
                                        • оксид вуглецю – 248.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
                                          • озон – 102.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
                                            • оксид азоту – 4.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

                                              Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

                                              На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 28 (низький рівень забрудненості).

                                              Вміст забруднювальних речовин складає:

                                              • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 61.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 45.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 55.8 мкг/м3;
                                                • діоксид азоту – 44.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
                                                  • діоксид сірки – 28.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
                                                    • оксид вуглецю – 435.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
                                                      • озон – 40.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
                                                        • оксид азоту – 10.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

                                                          Радіаційний фон становить 0.097 мкЗв/год.

                                                          На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 30 (низький рівень забрудненості).

                                                          Вміст забруднювальних речовин складає:

                                                          • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом мм(TSP) – 37.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 22.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 31.5 мкг/м3;
                                                            • діоксид азоту – 18.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
                                                              • діоксид сірки – 8.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
                                                                • оксид вуглецю – 268.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
                                                                  • озон – 59.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
                                                                    • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
                                                                      • оксид азоту – 5.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

                                                                        Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

                                                                        Лівий берег

                                                                        На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 32 (низький рівень забрудненості).

                                                                        Вміст забруднювальних речовин складає:

                                                                        • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 56.1 мкг/м3 (гранично допустима мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 40.3 мкг/м3;
                                                                          • оксид вуглецю – 267.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3); сірки – 1.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3); азоту – 17.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
                                                                            • оксид азоту – 3.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

                                                                              Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

                                                                              На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 77 (високий рівень забрудненості).

                                                                              Вміст забруднювальних речовин складає:

                                                                              • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 47.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 24.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 36.6 мкг/м3;
                                                                                • озон – 73.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
                                                                                  • оксид вуглецю – 258 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
                                                                                    • діоксид сірки – 10.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
                                                                                      • діоксид азоту – 20.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
                                                                                        • аміак – 5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
                                                                                          • сірководень – 3.6 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
                                                                                            • оксид азоту – 4.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

                                                                                              Радіаційний фон становить 0.102 мкЗв/год.

                                                                                              Доповнення

                                                                                              * Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

                                                                                              ** – Потужність амбієнтного еквівалента дози гамма випромінювання.

                                                                                              Нагадаємо

                                                                                              10 липня у Києві внаслідок ворожого обстрілу загинули дві жінки, 13 людей постраждали. На місцях падіння уламків працюють 400 рятувальників та 91 одиниця техніки, залучено піротехнічні розрахунки.

                                                                                              Ольга Розгон

                                                                                              Ольга Розгон

                                                                                              СуспільствоКиївПогода та довкілля
                                                                                              Київська міська державна адміністрація
                                                                                              Київ
                                                                                              Tesla
                                                                                              $
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                                                                                              $
                                                                                              0
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