Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: ДТЭК обнародовал графики
Киев • УНН
ДТЭК сообщил о графиках отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве 23 октября. Отключения будут происходить по очередям, охватывая разные временные промежутки в течение дня.
В Киеве завтра, 23 октября, будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Об этом информирует ДТЭК в Telegram, передает УНН.
Подробности
По информации ДТЭК, 23 октября в Киеве электроэнергию будут отключать по такому графику:
- 1.1 очередь - без света с 09:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00;
- 1.2 очередь - без света с 09:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00;
- 2.2 очередь - без света с 10:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00;
- 2.3 очередь - без света с 10:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00;
- 3.1 очередь - без света с 13:00 до 21:00;
- 3.2 очередь - без света с 13:00 до 21:00;
- 4.1 очередь - без света с 17:00 до 21:00;
- 4.2 очередь - без света с 17:00 до 21:00;
- 5.1 очередь - без света с 07:00 до 14:00;
- 5.2 очередь - без света с 07:00 до 14:00;
- 6.1 очередь - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00;
- 6.2 очередь - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.
Напомним
Ранее сообщалось, что 23 октября с 07:00 до 23:00 в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии до трех очередей одновременно. Это будет касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.