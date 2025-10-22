Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: ДТЭК обнародовал графики

$41.740.01
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
16:59 • 18170 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 16787 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 17716 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 18140 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 28768 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 26742 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
22 октября, 13:15 • 14218 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
22 октября, 13:10 • 12651 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
22 октября, 12:56 • 11090 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом 22 октября, 10:57 • 33348 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света 22 октября, 10:59 • 16796 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь 22 октября, 12:54 • 27155 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал 22 октября, 13:53 • 13650 просмотра
США сняли ограничения на использование Украиной западных ракет для ударов по России – WSJ 19:21 • 7972 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИ 16:59 • 18170 просмотра
Эксклюзив
16:59 • 18170 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд 22 октября, 14:00 • 28768 просмотра
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 28768 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения 22 октября, 13:53 • 26742 просмотра
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 26742 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь 22 октября, 12:54 • 27215 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом 22 октября, 10:57 • 33402 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал 22 октября, 13:53 • 13695 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ 21 октября, 16:48 • 34831 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix 21 октября, 12:00 • 49538 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail 21 октября, 05:58 • 58757 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм 20 октября, 15:55 • 48619 просмотра
Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: ДТЭК обнародовал графики

Киев • УНН

 • 662 просмотра

ДТЭК сообщил о графиках отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве 23 октября. Отключения будут происходить по очередям, охватывая разные временные промежутки в течение дня.

Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: ДТЭК обнародовал графики

В Киеве завтра, 23 октября, будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Об этом информирует ДТЭК в Telegram, передает УНН.

Подробности

По информации ДТЭК, 23 октября в Киеве электроэнергию будут отключать по такому графику:

  • 1.1 очередь - без света с 09:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00;
    • 1.2 очередь - без света с 09:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00;
      • 2.2 очередь - без света с 10:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00;
        • 2.3 очередь - без света с 10:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00;
          • 3.1 очередь - без света с 13:00 до 21:00;
            • 3.2 очередь - без света с 13:00 до 21:00;
              • 4.1 очередь - без света с 17:00 до 21:00;
                • 4.2 очередь - без света с 17:00 до 21:00;
                  • 5.1 очередь - без света с 07:00 до 14:00;
                    • 5.2 очередь - без света с 07:00 до 14:00;
                      • 6.1 очередь - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00;
                        • 6.2 очередь - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

                          Напомним

                          Ранее сообщалось, что 23 октября с 07:00 до 23:00 в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии до трех очередей одновременно. Это будет касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.

                          Вита Зеленецкая

