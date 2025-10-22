Як у Києві відключатимуть світло 23 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про графіки відключення електроенергії для побутових споживачів у Києві 23 жовтня. Відключення відбуватимуться за чергами, охоплюючи різні часові проміжки протягом дня.
У Києві завтра, 23 жовтня, діятимуть графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Про це інформує ДТЕК у Telegram, передає УНН.
Деталі
За інформацією ДТЕК, 23 жовтня в Києві електроенергію відключатимуть за таким графіком:
- 1.1 черга - без світла з 09:00 до 18:00 та з 21:00 до 23:00;
- 1.2 черга - без світла з 09:00 до 18:00 і з 21:00 до 23:00;
- 2.2 черга - без світла з 10:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00;
- 2.3 черга - без світла з 10:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00;
- 3.1 черга - без світла з 13:00 до 21:00;
- 3.2 черга - без світла з 13:00 до 21:00;
- 4.1 черга - без світла з 17:00 до 21:00;
- 4.2 черга - без світла з 17:00 до 21:00;
- 5.1 черга - без світла з 07:00 до 14:00;
- 5.2 черга - без світла з 07:00 до 14:00;
- 6.1 черга - без світла з 07:00 до 11:00 і з 17:00 до 22:00;
- 6.2 черга - без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що 23 жовтня з 07:00 до 23:00 у більшості областей України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії до трьох черг одночасно. Це стосуватиметься як побутових, так і промислових споживачів.