Как облагать налогами доходы за рубежом: что стоит знать украинцам?

Украинцы, которые работают за рубежом, обязаны задекларировать свои доходы и уплатить налоги в Украине. Независимо от того, где именно вы получаете заработок, важно знать, как правильно выполнить свои налоговые обязанности и избежать двойного налогообложения.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины, пишет УНН.

Детали

Если вы гражданин Украины и получаете доход за пределами страны, важно помнить о своих налоговых обязательствах. Вам необходимо подать декларацию о получении доходов и уплатить налоги - говорится в сообщении.

Какие налоги необходимо уплатить?

Любой доход, полученный за рубежом, подлежит налогообложению в Украине. Он облагается налогом по ставкам:

18 % - налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5 % - военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).



Если доход был получен в иностранной валюте, то сумма пересчитываются в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода - отмечает ГНС.

Как избежать двойного налогообложения?

Как сообщается, если вы уже уплатили налоги за рубежом, то в Украине повторно не придется платить налог на доходы. Но важно, чтобы эта страна имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.

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Что нужно сделать?

Получить справку из налоговой иностранного государства об уплаченных налогах. Легализовать ее в той стране, в которой были уплачены налоги (например, через консульство или органы, к полномочиям которых относится легализация таких документов).

Кроме того, важно, что засчитывается сумма уплаченного налога за пределами Украины в сумме, не превышающей сумму налога, которую нужно было бы уплатить в Украине.

Соответственно, если за границей вы уплатили налог в размере 100 тыс. грн, а в Украине вами определено к уплате 80 тыс. грн, то налог в Украине не уплачивается; В случае, если же вы уплатили за границей 80 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 100 тыс. грн налога, то вам нужно будет доплатить только разницу - 20 тыс

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Что делать, если документов об уплате налогов нет?

Вы должны подать заявление в украинскую налоговую по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря. Декларирование благотворительной помощи Гражданам, которые из-за российской агрессии получили временную защиту за рубежом, не нужно подавать декларацию и платить налоги, если вы получали денежную или гуманитарную помощь от иностранных правительств или благотворительных фондов.

Декларацию нужно подавать, если вы имели другие доходы (например, зарплату или прибыль от фриланса), даже если получали благотворительную помощь.

Как подать декларацию, находясь за границей?

Граждане могут подать декларацию следующими способами: По почте - документы направляются не позднее чем за 5 дней до конечного срока подачи. По электронной почте - через систему электронного документооборота Украины.

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