Как МХП возвращает ветеранов к гражданской жизни: история шеф-повара Юрия Грицая

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Ветеран Юрий Грицай после ранения прошел реабилитацию по программе "МХП Поруч". Он вернулся к кулинарии, стал специалистом программы и ведущим проекта "Старосветская кухня Украины", воссоздав более 50 блюд.

Как МХП возвращает ветеранов к гражданской жизни: история шеф-повара Юрия Грицая

Ветеран российско-украинской войны, шеф-повар, специалист программы "МХП Поруч" и ведущий проекта "Старосветская кухня Украины" Юрий Грицай рассказал, как война изменила его жизнь, что помогло пройти реабилитацию после ранения и почему кулинария стала для него не только профессией, но и способом поддержки других ветеранов. Своей историей он поделился в интервью Громадське радіо, передает УНН.

Юрий Грицай родился на Полтавщине. По специальности он военный инженер, однако еще с детства имел склонность к кулинарии. Впоследствии судьба привела его во французский иностранный легион, где он получил не только военный, но и кулинарный опыт.

После службы ветеран работал в сфере гостеприимства за границей, посетил более полусотни стран, среди которых Хорватия, Дания, Норвегия, Швеция. По его словам, именно кулинария помогла интегрироваться в различные общества, ведь еда — универсальный язык, понятный везде.

Но когда в феврале 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, он без колебаний вернулся домой. Присоединился к Нацгвардии и пошел на фронт. Там получил ранение, которое стало серьезным испытанием.

После демобилизации Юрий проходил реабилитацию в рамках программы "МХП Поруч", которая поддерживает военных, ветеранов и их семьи. Именно благодаря этому он вернулся к активной жизни и профессии.

"Именно сотрудничество врачей, психологов, психотерапевтов, невропатологов и мое — привело к тому, что я выровнялся и начал с удовольствием ходить на работу, заниматься делом, которое я очень люблю, и дарить эти эмоции другим людям", - рассказал он.

В компании МХП для него создали индивидуальное рабочее место, обеспечили курс лечения, физической и психологической поддержки.

Одним из самых ярких проектов, в котором принял участие ветеран, стал культурно-образовательный цикл "Старосветская кухня Украины", реализованный Национальным музеем народной архитектуры и быта Украины совместно с фондом "МХП-Громаді".

Вместе с коллегой Ириной Рудневской он воссоздал более 50 традиционных украинских блюд, которые готовили еще в XVIII веке и упоминал Иван Котляревский в "Энеиде".

"Я считаю, что этот проект получился мощным, красивым, ярким и очень вкусным. И я очень рад, что имел возможность в нем работать", - подчеркнул он.

По словам Грицая, подготовка напоминала научную экспедицию: историки и этнографы отыскивали старинные рецепты, а кулинары воссоздавали их в современных условиях. Использовались традиционные продукты - конопляное масло, гречневая мука, локальные овощи и крупы.

Юрий Грицай отметил, что МХП — одна из немногих компаний, которая системно поддерживает ветеранов.

"У нас более 2 800 сотрудников сейчас на фронте, 800 — демобилизованные ветераны, которые работают. Также мы создаем новые инклюзивные рабочие места. Кроме того, мы поддерживаем развитие ветеранского бизнеса. Более 110 таких сейчас открыты благодаря конкурсам микрогрантов "Делай свое" и "Делай свое 2.0" с Благотворительным фондом "МХП-Громаде". То есть ребятам дают гранты, они открывают свой бизнес и что-то делают для Украины и для себя. Это все благодаря компании, в которой я работаю", — подчеркнул он.

За последние два года МХП запустила конкурсы микрогрантов "Делай свое" и "Делай свое 2.0", благодаря которым ветераны открыли уже более 110 бизнесов: от фермерских хозяйств до кофеен и мастерских.

Не менее важной является психологическая поддержка. Грицай подчеркивает, что работа с психологом должна быть нормальной практикой для каждого военного после фронта.

"Мозг — это орган, его тоже нужно лечить. Не бояться, не стесняться — это нормально", — пояснил он.

Помимо кулинарии, ветеран работает над книгой. Он уже написал автобиографическое произведение кулинарного направления на полтавском суржике.

"Хочу это сделать на двух языках — английском и украинском, и уже даже нашел в Лондоне того, кто переводит суржик, потому что книга написана на полтавском суржике.

Это легко читаемая книга — моя автобиография, не законченная, конечно. Я давал некоторым читать, и люди плакали — в хорошем смысле. Я хотел и написал, сейчас осталось только издать", — рассказал Юрий.

По его словам, издание книги может стать еще одним способом не только поделиться собственной историей, но и помочь ветеранам понять: возвращение к мирной жизни возможно.

Справка

"МХП Поруч" — это программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников компании и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП — сейчас это 13 областей Украины.

Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития общин, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин. Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes. Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Поруч", комплексное развитие общин, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.

Лилия Подоляк

