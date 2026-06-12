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Как Fire Point помогает истощать российскую военную машину

Киев • УНН

 • 2100 просмотра

От 20 дронов в месяц до 260 в день. CEO и CTO Fire Point Ирина Терех рассказала, как украинская компания смогла масштабировать производство и локализовать большинство компонентов в Украине. Сегодня оружие её производства используется для поражения важных военных, логистических и промышленных объектов рф.

Как Fire Point помогает истощать российскую военную машину

Украинская компания Fire Point, которая еще несколько лет назад работала в формате стартапа, сегодня выпускает около 260 ударных беспилотников в день и выстраивает собственную технологическую экосистему внутри страны. Об этом во время исполнительного мастер-класса в Sciences Po накануне международной оборонной выставки Eurosatory 2026 рассказала CEO и CTO компании Ирина Терех, сообщает УНН.

Выступая перед представителями европейского оборонного сообщества, Терех вспомнила, что в начале пути даже производство нескольких десятков дронов в месяц казалось амбициозной целью.

"Когда мы получили первый прототип, наш основатель Денис Штилерман спросил меня, можем ли мы производить 20 FP-1 в месяц. На тот момент это было количество, которое производил крупнейший украинский производитель, и оно казалось абсолютно нереальным. А сегодня мы производим 260 в день", – приоткрыла детали производства Терех.

Такие масштабы производства имеют значение не только для самой компании. В современной войне решающую роль все чаще играет не отдельный успешный удар, а возможность наносить их регулярно. Именно массовое производство беспилотников позволяет украинским военным поддерживать постоянное давление на россию, их логистические и промышленные объекты, заставляя противника тратить все больше ресурсов на защиту и восстановление.

По сути, речь идет о системном истощении российской военной машины, которая вынуждена одновременно защищать огромную территорию, критическую инфраструктуру и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Fire Point быстро поняла, что даже самое эффективное оружие не изменит ход войны, если его невозможно производить в большом количестве и быстро передавать военным. Именно поэтому в компании с самого начала сосредоточились не только на разработке новых решений, но и на том, как обеспечить их массовое производство в условиях большой войны.

"Мы всегда задавали себе вопрос: сможем ли мы масштабировать это решение? Потому что каким бы замечательным ни было изобретение, если ты не можешь масштабировать его в будущем, ты не можешь полагаться на него при построении архитектуры безопасности", – пояснила Ирина Терех.

Однако масштабирование производства было лишь частью задачи. Не менее важным вызовом стал вопрос зависимости от иностранных комплектующих. Ведь любой сбой в поставках критически важных компонентов способен остановить даже самое успешное производство.

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Именно поэтому параллельно с увеличением объемов изготовления беспилотников Fire Point начал выстраивать собственную технологическую экосистему в Украине – от производства отдельных компонентов до создания собственных инженерных решений.

"Сейчас это, пожалуй, один из самых больших поводов для моей личной гордости: мы на 90% локализованы внутри страны и на 70% вертикально локализованы внутри Fire Point по компонентной базе", – подчеркнула CEO и CTO компании Fire Point.

Для большинства компаний локализация производства является финансовым вопросом. Для украинского оборонного производителя во время войны это прежде всего вопрос выживания и независимости. Ведь чем больше критических технологий создается внутри страны, тем сложнее внешним обстоятельствам влиять на темпы производства и развитие новых разработок.

Напомним

Оружие производства Fire Point неоднократно использовалось для ударов по важным военным и промышленным объектам россии. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение ракетами FP-5 "Фламинго" завода  "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который производит антенны "Комета" для российских БПЛА, крылатых и баллистических ракет. Также украинские FP-2 участвовали в атаках на Чонгарский мост, который является одним из ключевых логистических путей между временно оккупированным Крымом и территорией рф.

Кроме того, по данным военных и OSINT-аналитиков, дроны производства Fire Point использовались во время ударов по нефтеперекачивающей станции "Грушовая" под Новороссийском, объектам топливной инфраструктуры в оккупированном Крыму, а также узлу российских магистральных нефтепроводов в Волгоградской области. Все эти удары были направлены по объектам, которые используются для обеспечения российской армии и работы российского военно-промышленного комплекса.

Елена Архипова

Война в УкраинеТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
Денис Штилерман
Техника
Война в Украине
Париж
Крым
Владимир Зеленский
Украина
Беспилотный летательный аппарат