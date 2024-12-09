Кадровый ажиотаж: Приднепровье лидирует по обращениям граждан в центры рекрутинга
Киев • УНН
В ноябре Днепропетровская область показала самую высокую активность обращений в центры рекрутинга-14,71%. Центры предлагают более 10 000 вакансий в ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и СБУ.
Днепропетровская область возглавила рейтинг по обращениям работодателей и соискателей работы в центры по рекрутингу в ноябре. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
С момента запуска центров рекрутинга, более 29 000 граждан получили консультации, а 6617 кандидатов сейчас проходят этап подбора позиций и оформления. Наивысшую активность по количеству обращений продемонстрировали жители Днепропетровской области – более 14% от общего количества за весь период функционирования в Украине центров.
Региональное распределение активности выглядит так:
- Днепропетровская область - 14,71%
- Харьковская область - 14,69%
- город Киев - 14,63%
- Запорожская область - 12,48%
- Львовская область - 11,65%
Центры рекрутинга предлагают вакансии не только в Вооруженных силах Украины, но и в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.
Из более чем 10 000 открытых позиций наибольшим спросом пользуются должности водителей, операторов беспилотников, штабных работников и медицинского персонала.
Отмечается, что в центрах рекрутинга не раздают повестки. Консультации проводятся гражданскими сотрудниками с соблюдением конфиденциальности.
Напомним
Временная следственная комиссия по защите прав военнослужащих подала отчет, в котором предлагает расформировать ТЦК, а вместо них создать рекрутинговые центры, где будут работать в частности гражданские