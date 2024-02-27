Кабмин увеличил численность работников аппарата ГПСУ

Кабинет министров увеличил с 612 до 662 человек численность работников аппарата Администрации Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Увеличена с 1 апреля предельная численность работников аппарата Администрации Государственной пограничной службы Украины на 50 человек (с 612 до 662 человек) на период действия военного положения в Украине и в течение одного года со дня его прекращения или отмены. - сообщил Мельничук.

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Государственная пограничная служба Украины получила от благотворительных организаций 50 автомобилей Volkswagen T5 для защиты границы.