Кабмин увеличил численность работников аппарата ГПСУ
Кабинет Министров увеличил количество работников администрации Государственной пограничной службы Украины с 612 до 662 человек и выделил 50 дополнительных автомобилей от благотворительных организаций для помощи в охране границ во время военного положения.
Европарламент принял закон о сохранении природы, которому предшествовал бурный спор
Европейский парламент принял противоречивый закон об охране природы, который требует к 2030 году восстановить не менее 20% сухопутных и морских территорий ЕС с помощью таких мер, как лесовосстановление и восстановление водно-болотных угодий.
Кабмин разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках: что известно
Кабинет Министров разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках, если они пройдут специальное обучение, а аптеки будут оборудованы медицинскими кабинетами.
Разместить западные войска в Украине можно не переходя границы боевых действий - глава МИД Франции
Министр иностранных дел Франции предполагает, что западные войска могут быть развернуты в Украине для оказания поддержки, например, в разминировании и производстве оружия, не участвуя в прямых боевых действиях.
Украинцам нужно будет сдать боевое оружие после окончания войны - Клименко
Украинским гражданам после окончания войны с рф нужно будет сдать боевое оружие.
Одесского хирурга, который провел 10 000 операций на фронте, посмертно наградили орденом Даниила Галицкого
Одесского хирурга, который спас тысячи жизней благодаря хирургическим операциям на фронте, посмертно наградили высшей наградой Украины.
Из-за потепления в Житомире систему отопления перевели в режим экономии
Система отопления в Житомире, Украина, с 27 февраля перешла на экономичный режим из-за потепления: котлы выключаются днем и лишь циркулирует теплоноситель, чтобы сэкономить средства без снижения температуры в помещениях.
В результате вражеского обстрела поселка на Херсонщине погибла пожилая женщина
82-летняя женщина погибла из-за обстрела армии рф села в Херсонской области.
рф на полгода запретит экспорт бензина: из-за атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам
Из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России, российское правительство запретит экспорт бензина на шесть месяцев с 1 марта.
В Мадриде заявили, что против отправки европейских войск в Украину
Испания выступает против отправки европейских войск в Украину и взамен хочет ограничить помощь предоставлением большего количества военного оборудования.