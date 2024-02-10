Працівники ДПСУ отримали від благодійних організацій 50 авто
Київ • УНН
Державна прикордонна служба України отримала від благодійних організацій 50 автомобілів Volkswagen T5 для охорони кордону та виконання завдань на передовій.
Державна прикордонна служба України отримала від благодійних організацій 50 автомобілів Volkswagen T5 для захисту кордону. Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає УНН.
Деталі
За словами заступника голови Держприкордонслужби Сергія Сердюка, "автівки поповнять парк прикордонних загонів бригадного типу, які вже сформовані та продовжують формуватися в прикордонному відомстві для виконання завдань на лінії фронту".
Такий тип отриманих транспортних засобів універсальний, оскільки їх можна формувати під виконання різнорідних, як спеціальних так і бойових, завдань.
База цих автомобілів дозволяє розмістити будь-яке обладнання, зокрема засоби зв’язку, безпілотної авіації, спостереження, здійснювати всі необхідні логістичні завдання та перевезення.
Спецрежим на прикордонні: в ДПСУ пояснили, кому не треба отримувати дозвіл на перебування у прикордонній смузі12.01.24, 14:04 • 25439 переглядiв