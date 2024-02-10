Работники ГПСУ получили от благотворительных организаций 50 авто

Государственная пограничная служба Украины получила от благотворительных организаций 50 автомобилей Volkswagen T5 для защиты границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.

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По словам заместителя председателя Госпогранслужбы Сергея Сердюка, "машины пополнят парк пограничных отрядов бригадного типа, которые уже сформированы и продолжают формироваться в пограничном ведомстве для выполнения задач на линии фронта".

Такой тип полученных транспортных средств универсален, поскольку их можно формировать под выполнение разнородных, как специальных так и боевых, задач.

База этих автомобилей позволяет разместить любое оборудование, в частности средства связи, беспилотной авиации, наблюдения, осуществлять все необходимые логистические задачи и перевозки.

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