Кабмін збільшив чисельність працівників апарату ДПСУ
Київ • УНН
Кабінет Міністрів збільшив кількість працівників адміністрації Державної прикордонної служби України з 612 до 662 осіб та виділив 50 додаткових автомобілів від благодійних організацій для допомоги в охороні кордонів під час воєнного стану.
Кабінет міністрів збільшив з 612 до 662 осіб чисельність працівників апарату Адміністрації Державної прикордонної служби України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Збільшено з 1 квітня граничну чисельність працівників апарату Адміністрації Державної прикордонної служби України на 50 осіб (з 612 до 662 осіб) на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня його припинення або скасування.
Додатково
Державна прикордонна служба України отримала від благодійних організацій 50 автомобілів Volkswagen T5 для захисту кордону.