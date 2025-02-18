Кабмин утвердил План приоритетных действий на 2025 год
Киев • УНН
Правительство одобрило План приоритетных действий на 2025 год, содержащий 392 задачи для министерств и ведомств. План включает евроинтеграционные обязательства, сотрудничество с МВФ и модернизацию госсервисов.
Кабинет министров утвердил План приоритетных действий правительства на 2025 год, который состоит из 392 задач. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
Правительство четко расставляет акценты относительно других приоритетов в своей работе на 2025 г. Утверждаем правительственный План приоритетных действий, содержащий почти 400 шагов в зонах ответственности всех министерств и ведомств. Это, в частности, наши обязательства перед партнерами по программе Ukraine Facility, по программе сотрудничества с МВФ, в рамках нашего евроинтеграционного трека. Определены ответственные, промаркированы сроки выполнения, утверждены понятные индикаторы, по которым будем оценивать результаты
Дополнение
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что план состоит из задач и мероприятий, конкретизирующих пути достижения целей и приоритетов Кабмина и касающихся:
- задач, направленных на решение общественно важных проблем, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, и выполнение которых необходимо для восстановления Украины в период военного положения и в послевоенный период;
- необходимости выполнения международно-правовых обязательств Украины, требующих принятия решений Правительства, в частности, в сфере европейской интеграции, в том числе с учетом отчета о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2024 года;
- плана законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2025 год;
- необходимости приближения членства в OECP, в частности присоединения к правовым инструментам и органам OECP;
- достижение Целей устойчивого развития.
Народный депутат Ярослав Железняк отмечал, что документ имеет 186 страниц и 392 задачи для различных министерств и ведомств.
Большинство это евроинтеграция или обязательства по международным документам (МВФ или Ukraine Facility).
В соответствии с планом, который опубликовал Железняк, предполагается:
участие в подготовке и проведении 25-го Саммита Украина-ЕС;
обеспечение двусторонних встреч Украины и Еврокомиссии в рамках скрининга соответствия законодательства праву ЕС;
разработка и представление Кабмину законопроекта об усилении ответственности в сфере защиты евро от подделки;
разработка и представление Кабмину законопроекта о военном омбудсмене;
наращивание способности подразделений Нацгвардии путем обеспечения их беспилотными системами;
обеспечение дальнейшего развития единой авиационной системы безопасности;
обеспечение функционирования системы экстренной помощи населению по единому номеру 112 на всей территории Украины, ее развитие и модернизация и тому подобное.
Напомним,
Коллегия Европейской комиссии посетит Украину в связи с третьей годовщиной начала полномасштабного вторжения рф в Украину.