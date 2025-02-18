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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин утвердил План приоритетных действий на 2025 год

Кабмин утвердил План приоритетных действий на 2025 год

Киев  •  УНН

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Правительство одобрило План приоритетных действий на 2025 год, содержащий 392 задачи для министерств и ведомств. План включает евроинтеграционные обязательства, сотрудничество с МВФ и модернизацию госсервисов.

Кабинет министров утвердил План приоритетных действий правительства на 2025 год, который состоит из 392 задач. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Правительство четко расставляет акценты относительно других приоритетов в своей работе на 2025 г. Утверждаем правительственный План приоритетных действий, содержащий почти 400 шагов в зонах ответственности всех министерств и ведомств. Это, в частности, наши обязательства перед партнерами по программе Ukraine Facility, по программе сотрудничества с МВФ, в рамках нашего евроинтеграционного трека. Определены ответственные, промаркированы сроки выполнения, утверждены понятные индикаторы, по которым будем оценивать результаты

- сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что план состоит из задач и мероприятий, конкретизирующих пути достижения целей и приоритетов Кабмина и касающихся:

  • задач, направленных на решение общественно важных проблем, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, и выполнение которых необходимо для восстановления Украины в период военного положения и в послевоенный период;
  • необходимости выполнения международно-правовых обязательств Украины, требующих принятия решений Правительства, в частности, в сфере европейской интеграции, в том числе с учетом отчета о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2024 года;
  • плана законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2025 год;
  • необходимости приближения членства в OECP, в частности присоединения к правовым инструментам и органам OECP;
  • достижение Целей устойчивого развития.

Народный депутат Ярослав Железняк отмечал, что документ имеет 186 страниц и 392 задачи для различных министерств и ведомств.

Большинство это евроинтеграция или обязательства по международным документам (МВФ или Ukraine Facility).

В соответствии с планом, который опубликовал Железняк, предполагается:

участие в подготовке и проведении 25-го Саммита Украина-ЕС;

обеспечение двусторонних встреч Украины и Еврокомиссии в рамках скрининга соответствия законодательства праву ЕС;

разработка и представление Кабмину законопроекта об усилении ответственности в сфере защиты евро от подделки;

разработка и представление Кабмину законопроекта о военном омбудсмене;

наращивание способности подразделений Нацгвардии путем обеспечения их беспилотными системами;

обеспечение дальнейшего развития единой авиационной системы безопасности;

обеспечение функционирования системы экстренной помощи населению по единому номеру 112 на всей территории Украины, ее развитие и модернизация и тому подобное.

Напомним,

Коллегия Европейской комиссии посетит Украину в связи с третьей годовщиной начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Павел Башинский

Павел Башинский

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