Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2025 рік
Київ • УНН
Уряд схвалив План пріоритетних дій на 2025 рік, що містить 392 завдання для міністерств та відомств. План включає євроінтеграційні зобов'язання, співпрацю з МВФ та модернізацію держсервісів.
Кабінет міністрів затвердив План пріоритетних дій уряду на 2025 рік, який складається із 392 завдань. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Деталі
Уряд чітко розставляє акценти щодо інших пріоритетів у своїй роботі на 2025 рік.Затверджуємо урядовий План пріоритетних дій, що містить майже 400 кроків у зонах відповідальності всіх міністерств та відомств. Це, зокрема, наші зобов’язання перед партнерами за програмою Ukraine Facility, за програмою співпраці з МВФ, в межах нашого євроінтеграційного треку. Визначені відповідальні, промарковані терміни виконання, затверджені зрозумілі індикатори, за якими будемо оцінювати результати
Доповнення
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що план складається із завдань та заходів, що конкретизують шляхи досягнення цілей i пріоритетів Кабміну та стосуються:
- завдань, спрямованих на розв'язання суспільно важливих проблем, спричинених збройною агресією рф проти України, та виконання яких є необхідним для відновлення України у період воєнного стану та у післявоєнний період;
- необхідності виконання міжнародно-правових зобов'язань України, які потребують прийняття рішень Уряду, зокрема, у сфері європейської інтеграції, у тому числі з урахуванням звіту про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року;
- плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2025 рік;
- необхідності наближення членства в OECP, зокрема приєднання до правових інструментів та органів OECP;
- досягнення Цілей сталого розвитку.
Народний депутат Ярослав Железняк зазначав, що документ має 186 сторінок і 392 завдання для різних міністерств та відомств.
Більшість це євроінтеграція або зобовʼязання по міжнародних документах (МВФ чи Ukraine Facility).
Відповідно до плану, який опублікував Железняк, передбачається:
участь у підготовці та проведенні 25-го Саміту Україна-ЄС;
забезпечення двосторонніх зустрічей України та Єврокомісії в рамках скринінгу відповідності законодавства праву ЄС;
розроблення та подання Кабміну законопроєкту про посилення відповідальності у сфері захисту євро від підробки;
розроблення та подання Кабміну законопроєкту про військового омбудсмена;
нарощення спроможності підрозділів Нацгвардії шляхом забезпечення їх безпілотними системами;
забезпечення подальшого розвитку єдиної авіаційної системи безпеки;
забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112 на всій території України, її розвиток і модернізація тощо.
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Колегія Європейської комісії відвідає Україну у зв'язку з третьою річницею початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.