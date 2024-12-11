Кабмин согласовал трех кандидатов на должности членов наблюдательного совета "Укрэнерго"
Киев • УНН
Правительство согласовало кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина как представителей государства в наблюдательном совете «Укрэнерго». Бойко уже был членом предыдущего состава совета и является советником премьер-министра.
Кабинет министров согласовал кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина на должности членов наблюдательного совета "Укрэнерго" от государства. Об этом говорится в распоряжении №1232-р от 10 декабря, передает УНН.
Детали
"Согласовать кандидатуры Бойко Юрия Николаевича, Гулея Анатолия Ивановича и Никитина Алексея Александровича на должности членов наблюдательного совета частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания „Укрэнерго" как представителей государства", - говорится в распоряжении.
Дополнение
Юрий Бойко с 2021 года является представителем государства в предыдущем составе наблюдательного совета "Укрэнерго", является советником премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Анатолий Гулей - председатель правления Межбанковской валютной биржи, экс-глава правления "Ощадбанка".
Алексей Никитин работал директором по коммерции ЧАО "Укргидроэнерго".
Напомним
В сентябре народный депутат Ярослав Железняк сообщил об увольнении Владимира Кудрицкого с должности руководителя НЭК "Укрэнерго". Решение принято после нескольких этапов обсуждений, исполняющим обязанности назначен Алексей Брехт.