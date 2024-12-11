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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин согласовал трех кандидатов на должности членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Кабмин согласовал трех кандидатов на должности членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Киев  •  УНН

 • 2302 просмотра

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Правительство согласовало кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина как представителей государства в наблюдательном совете «Укрэнерго». Бойко уже был членом предыдущего состава совета и является советником премьер-министра.

Кабинет министров согласовал кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина на должности членов наблюдательного совета "Укрэнерго" от государства. Об этом говорится в распоряжении №1232-р от 10 декабря, передает УНН.

Детали

"Согласовать кандидатуры Бойко Юрия Николаевича, Гулея Анатолия Ивановича и Никитина Алексея Александровича на должности членов наблюдательного совета частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания „Укрэнерго" как представителей государства", - говорится в распоряжении.

Дополнение

Юрий Бойко с 2021 года является представителем государства в предыдущем составе наблюдательного совета "Укрэнерго", является советником премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Анатолий Гулей - председатель правления Межбанковской валютной биржи, экс-глава правления "Ощадбанка".

Алексей Никитин работал директором по коммерции ЧАО "Укргидроэнерго".

Напомним

В сентябре народный депутат Ярослав Железняк сообщил об увольнении Владимира Кудрицкого с должности руководителя НЭК "Укрэнерго". Решение принято после нескольких этапов обсуждений, исполняющим обязанности назначен Алексей Брехт.

Павел Башинский

Павел Башинский

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