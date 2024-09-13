Олексія Брехта призначено в.о. голови правління "Укренерго"

Виконувачем обов’язків голови правління "Укренерго" призначили Олексія Брехта, повідомили у п'ятницю у пресслужбі компанії, передає УНН.

З 5 вересня Наглядова рада НЕК "Укренерго" призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління "Укренерго" - йдеться у повідомленні Укренерго.

Зазначається, що у компанії Брехт працює 23 роки, а загалом в енергетичному секторі – 25. Останні два роки він був членом правління "Укренерго" та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі.

Головна задача на сьогодні – продовжуємо підготовку до опалювального сезону та відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів - заявив Брехт.

Також він вказав, що "Укренерго" зберігатиме курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення після російських атак і посилення стійкості енергосистеми.

Компанія і надалі дотримуватиметься практик корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і чекатиме прозорого обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління "Укренерго"", - додали у компанії.

Нагадаємо

3 вересня Наглядова рада Укренерго підтвердила, що прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління компанії за згодою сторін. Голова наглядової ради НЕК Укренерго Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен подали свої письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії.