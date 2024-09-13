Алексей Брехт назначен и.о. председателя правления "Укрэнерго"

Исполняющим обязанности председателя правления «Укрэнерго» назначили Алексея Брехта, сообщили в пятницу в пресс-службе компании, передает УНН.

С 5 сентября Наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления «Укрэнерго» - говорится в сообщении Укрэнерго.

Отмечается, что в компании Брехт работает 23 года, а в целом в энергетическом секторе - 25. Последние два года он был членом правления «Укрэнерго» и отвечал за эксплуатацию, восстановление и развитие сети системы передачи.

Главная задача на сегодня - продолжаем подготовку к отопительному сезону и восстановление объектов, поврежденных в результате вражеских обстрелов - заявил Брехт.

Также он указал, что «Укрэнерго» будет сохранять курс на привлечение международной помощи для восстановления после российских атак и усиления устойчивости энергосистемы.

Компания и в дальнейшем будет придерживаться практик корпоративного управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ждать прозрачного избрания независимого Наблюдательного совета и назначения председателя правления «Укрэнерго»», - добавили в компании.

Напомним

3 сентября Наблюдательный совет Укрэнерго подтвердил, что принято решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как председателя правления компании по соглашению сторон. Председатель наблюдательного совета НЭК Укрэнерго Даниэль Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреасен подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании.